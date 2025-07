En libertad único procesado por crimen de una niña en Nobsa, Boyacá

Santa Rosa de Viterbo

La magistrada del Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo, Luz Patricia Aristizábal Garavito, decidió revocar una condena a 33 años de prisión que un juzgado de Duitama le había impuesto a Wilmar Fabián Macias Cubides, un joven sordomudo que había sido detenido, procesado y condenado por el crimen de la niña de 13 años Ángela Lucía Sánchez quien ese fin de semana había llegado a pasar el fin de semana con sus abuelos en la vereda Caleras de Nobsa.

La pequeña recibió 14 puñaladas y a pesar de los esfuerzos de los médicos la niña murió en medio del dolor de familiares y amigos.

La abogada de la Defensoría del Pueblo, Mercy Cepeda, contó porqué le devolvieron la libertad a su defendido, a quién según las pruebas de la fiscalía, lo incriminaban.

“Se logró demostrar por parte de la Defensoría del Pueblo que efectivamente la escena del crimen estaba totalmente contaminada con ingreso no solamente la familia de la menor, sino también con ingreso de personas que habitaban para ese momento cerca la casa de donde ocurrieron los hechos. Igualmente se logró argumentar que existían muchísimas dudas bajo el principio del “in dubio pro-reo”, que es un principio jurídico que implica que, en caso de duda y ante la insuficiencia de pruebas, se favorecerá al acusado de la comisión de un delito. Y que no se contaba con el suficiente material probatorio para poder proferir un fallo condenatorio, de esta magnitud además se dejó entrever también que, si bien es cierto, es muy lamentable la pérdida de la vida de una niña que muere de manera violenta, también al señor procesado a Wilmer Macías, que es un joven sordo, también le asisten derechos fundamentales y se resaltó uno de los principios que rigen la práctica probatoria y el sistema penal acusatorio, que es el de presunción de inocencia y por duda probatoria, el Honorable Tribunal decidió revocar el fallo y emitir una sentencia de carácter absolutorio”.

Un joven sordomudo recuperó su libertad, pero sigue en la impunidad el crimen de una niña.

“Yo como defensora pública adscrita a la unidad Duitama, no somos ajenos a esta situación tan lamentable. En este momento tenemos una familia que está sufriendo la muerte de una pequeñita, obviamente ellos como víctimas tienen el derecho a reclamar esos derechos que le asisten a los representantes y a las víctimas, que es la verdad, la justicia, y la reparación y no es justo que por una muy mala investigación de una entidad tan importante como la Fiscalía, estos derechos se vean minimizados. Obviamente yo como defensora a cargo del caso, lamento mucho la situación que está viviendo la familia, porque sí se trata de un caso muy grave”.

La abogada de la Defensoría del Pueblo, Mercy Cepeda recordó el trabajo pendiente de la fiscalía en este caso y los llamados de atención que le han hecho.

“Esperemos que la Fiscalía tome medidas, ya son dos veces que los jueces compulsan las copias. La última vez que compulsaron copias para que investigara a otras personas fue hace 2 años y medio y llama muchísimo la atención de nosotros como defensores, pues que la Fiscalía no haya iniciado una línea investigativa cumpliendo con la orden de estos jueces”.

La familia del joven sordomudo que recuperó su libertad aún no decide si demanda o no al Estado colombiano por los seis años que estuvo preso por un crimen que no cometió.

“Ellos están celebrando este fallo de justicia, de respeto al debido proceso y de las garantías fundamentales que le asisten a una persona que obviamente de ninguna manera podemos celebrar del todo porque hay una parte que en este momento pide justicia, pero sí celebramos mucho que este joven pueda volver al seno de su familia que ha sufrido mucho. Lo del tema de acciones legales, no se ha tomado una decisión, la familia en este momento lo único que quiere es volver a compartir con un joven que durante 6 años tuvo que vivir esta situación y más adelante ellos entenderán que tienen algunos derechos, pero en este momento está celebrando es la libertad del joven”.