Definida la programación de los partidos de la fase 1B de la Copa Colombia

La Dimayor dio a conocer este lunes la programación de los partidos de la fase 1B de la Copa Colombia, instancia en la que ya entrarán en escena los ocho equipos de primera división que el campeonato pasado estuvieron disputando los cuadrangulares finales.

Entre los enfrentamientos, destacan duelos como el de Nacional Vs. Cúcuta Deportivo, Junior Vs. Atlético Huila, Once Caldas Vs. Patriotas y Millonarios Vs. Real Cartagena.

¿Cuándo se jugarán los partidos de esta fase?

Los encuentros de esta ronda de la Copa Colombia se celebrarán entre el 29 y 31 de julio, en la ida, y entre el 5 y 26 de agosto, en la vuelta. La última llave que se definirá será la de Real Cartagena y Millonarios. Los equipos que llegan de la A comenzará sus respectivas series en condición de local.

Prográmese con los partidos

Ida

Martes 29 de julio

[6:00PM] Nacional Vs. Cúcuta

[6:00PM] Santa Fe Vs. Internacional de Palmira

[7:30PM] Tolima Vs. Real Cundinamarca

[7:30PM] Junior Vs. Huila

[8:20PM] América Vs. Tigres

Miércoles 30 de julio

[7:30PM] Once Caldas Vs. Patriotas

Jueves 31 de julio

[6:00PM] Medellín Vs. Jaguares

[8:10PM] Millonarios Vs. Real Cartagena

Vuelta

Martes 5 de agosto

[4:20PM] Cúcuta Vs. Nacional

[8:00PM] Internacional de Palmira Vs. Santa Fe

[8:00PM] Tigres Vs. América

Miércoles 6 de agosto

[6:00PM] Patriotas Vs. Once Caldas

[7:30PM] Huila Vs. Junior

Jueves 7 de agosto

[6:00PM] Jaguares Vs. Medellín

Miércoles 13 de agosto

[7:00PM] Real Cundinamarca

Martes 26 de agosto

[8:10PM] Real Cartagena Vs. Millonarios