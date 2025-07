¿Cuándo iniciará la construcción del tercer carril en Floridablanca? Esto es lo que se conoce

Bucaramanga

El gobierno municipal de Floridablanca continúa a la espera del aval del Instituto Nacional de Vías - INVÍAS, para iniciar la construcción del Tercer Carril. De acuerdo con la alcaldía el pasado viernes 11 de julio esperaban que está firma se hubiese concretado, sin embargo al no ser así confirmaron que el Invías informó que en el transcurso de esta semana se lograría finiquitar este proceso.

El alcalde de Floridablanca, José Fernando Sánchez, destacó que esta obra es clave para mejorar la movilidad entre el estadio Álvaro Gómez Hurtado y el sector de ‘Papi Quiero Piña’, razón por la que esperan iniciar rápidamente con su trámite contractual, por lo que hizo un llamado al Invías.

“Desafortunadamente a hoy no nos ha sido posible obtener ese aval, donde el municipio de Floridablanca hace la financiación total. El Invías no pone un solo peso, lo único que necesitamos es la firma de ese convenio, pero desafortunadamente no nos ha sido posible. Nos dicen que seguramente podemos estar firmando ese convenio pronto, espero y aspiro que así sea, porque desafortunadamente ha sido muy tedioso, muy complejo y muy complicado poder adelantar la firma de este convenio, donde el Invías única y exclusivamente lo que hace es establecer la firma”, afirmó el mandatario de Floridablanca.

El alcalde agregó que los recursos por parte del municipio están confirmados, reiteró el llamado a la entidad nacional de vías para que agilice la firma y puedan poner en marcha la obra.

“La financiación es 100 % con recursos de la ciudad, recursos que pagan los ciudadanos, los contribuyentes a través de las diferentes tasas e impuestos. Ya en este segundo semestre la demora es que firmemos el convenio. Una vez firmado el convenio a través de la Secretaría de Infraestructura iniciamos todo el proceso licitatorio, una vez termine ese proceso licitatorio en doce meses, es decir un año, estaría terminada la vía“, precisó José Fernando Sánchez, alcalde de Floridablanca.

El alcalde agregó que el proyecto requería de manera inicial una inversión de $12.000 millones, pero que atendiendo las solicitudes que Invías ha hecho, se hicieron algunas modificaciones y se subió a $13.000 millones.

De momento desde el Invías han informado que este convenio se encuentra “en estudio” pero que pronto entregarán respuestas.