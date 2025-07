Barranquilla lanza cartilla para promover la justicia restaurativa y entornos seguros en colegios

Con el propósito de transformar los ambientes escolares en espacios más seguros, inclusivos y respetuosos, la Alcaldía de Barranquilla presentó oficialmente la cartilla “Justicia Restaurativa para Entornos Escolares Seguros”, una herramienta pedagógica con la que se busca fortalecer la convivencia en las instituciones educativas del Distrito y promover una cultura de paz desde las aulas.

El lanzamiento se realizó en la Institución Educativa Distrital Villas de San Pablo y estuvo liderado por la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana. La iniciativa hace parte del programa Entornos Escolares Seguros y se implementará inicialmente en 80 colegios priorizados. La cartilla ofrece orientaciones prácticas para abordar conflictos escolares a través del diálogo, la mediación y la reparación del daño, con un enfoque restaurativo.

“Hoy estamos implementando y promoviendo los comités de justicia juvenil restaurativa en los entornos escolares. Esta herramienta lo que busca es desescalar los conflictos que se generan en los entornos escolares. A través del diálogo, a través de métodos alternativos de solución de conflictos de mediadores, buscar la reparación al daño ocasionado”, explicó el general (r) Mariano Botero, alto consejero para la Seguridad y Convivencia Ciudadana.

El enfoque es transformador

Botero agregó que el enfoque no es punitivo, sino transformador. “No se trata de castigar al infractor, simplemente hacerle reconocer su responsabilidad, restaurar, pero principalmente llegar al compromiso de la no repetición de los eventos”, señaló.

El general (r) agregó la cartilla también orienta a los comités de convivencia sobre cómo actuar de manera oportuna y justa frente a situaciones conflictivas entre estudiantes u otros miembros de la comunidad educativa.