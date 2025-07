“Que cante y no vallenato, sino sobre los responsables”: Paloma Valencia sobre alias ‘El Costeño’

Previo a la nueva audiencia de alias ‘El Costeño’, presunto coordinador del atentado contra Miguel Uribe, la senadora y precandidata presidencial, Paloma Valencia, señaló que “debe seguir en prisión” y cuestionó al Gobierno nacional de negociar con la Segunda Marquetalia, guerrilla que estaría detrás del ataque.

“Pues lo van a mandar a prisión, pero lo importante es que cante y no vallenato, sino sobre los responsables, porque es que aquí no puede ser que sigan atentando los mismos grupos ilegales con los que negocia el Gobierno y a los que les da plata. Los mismos que además defendieron los miembros de este Gobierno. Porque todo empieza a mostrar que el atentado de Miguel Uribe está vinculado con la Segunda Marquetalia”, dijo Valencia.

Elecciones presidenciales

Sobre las elecciones y lo dicho por el presidente Gustavo Pero que “desconfía” de la transparencia de los comicios, Valencia sostuvo que “Petro dice que no confía, que no hay transparencia en el tema de las elecciones. Claro que yo no confío en las elecciones, pero no por lo que dice Petro, sino porque están matando los candidatos, porque hay atentados, porque hay grupos ilegales controlando 700 municipios”.

Las declaraciones de la senadora fueron durante el cuatro congreso de ProCentrismo, realizado en la Universidad del Norte, de Barranquilla.