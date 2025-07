“No vamos a permitir provocaciones”: alcalde de Bucaramanga sobre marcha convocada por Petro

Bucaramanga

El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, en su discurso más reciente, aseguró que su administración garantizará el derecho a la protesta pacífica durante la llamada Gran Marcha Comunera, convocada por el presidente Gustavo Petro y prevista antes del próximo 20 de julio.

Beltrán reiteró que la ciudad respetará las diferentes manifestaciones ciudadanas, pero advirtió que no tolerará que la jornada se convierta en escenario de violencia, ni de presencia de actores criminales.

“Lo que hicieron en Medellín no fue un acto político, fue una provocación. Bucaramanga no va a repetir esa historia. Daremos todas las garantías, pero no vamos a permitir infiltraciones de delincuentes como alias Pichi o alias Poporro”, señaló.

El mandatario hizo un llamado a la ciudadanía a no caer en provocaciones, ni enfrentamientos, recordando que la protesta es un derecho, siempre y cuando se realice de forma pacífica y sin incitar al odio.

La administración municipal anunció que ya se coordinan medidas de seguridad para garantizar la tranquilidad y el orden público durante la jornada.