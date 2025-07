Justin Bieber regresa con fuerza: “Swag” ya es número uno y conquista con “Therapy Session”

Este viernes 11 de julio de 2025, Justin Bieber lanzó por sorpresa su nuevo álbum titulado “Swag”, marcando su regreso a la música tras cuatro años de pausa desde Justice.

El disco, compuesto por 21 canciones, fusiona sonidos de rap, R&B y pop, y refleja una etapa más madura del artista, inspirada por su nueva vida como padre y esposo

Este trabajo discográfico consta de 21 pistas con producción de Justin Bieber en colaboración con Carter Lang, Dylan Wiggins, Daniel Caesar, Dijon, mk.gee, Daniel Chetrit, Eddie Benjamin, Knox Fortune y más. Inspirado por su devoción como marido y padre, esta nueva era de la música ha impulsado una perspectiva más profunda y un sonido más reflexivo, lo que ha dado lugar a parte de su música más personal hasta la fecha.

También puede leer: El frenesí por SHAKIRA es total: con una ola histórica de preventas agotadas en Latinoamérica

En pocas horas, Swag alcanzó el puesto número uno en Apple Music en Estados Unidos, consolidando su impacto global

Entre los temas más destacados, “Therapy Session” se ha convertido en la canción tendencia del álbum, gracias a su letra introspectiva y poderosa colaboración con el comediante y músico Druski

Los fans han elogiado su honestidad emocional y el nuevo enfoque artístico del cantante.

La campaña de lanzamiento incluyó proyecciones sorpresa en ciudades como Nueva York, Los Ángeles y Reikiavik, donde se finalizó la producción del disco.

Con Swag, Justin Bieber demuestra que está listo para una nueva etapa, más personal, más profunda y más conectada con su público.

TRACKLIST :

1. ALL I CAN TAKE

2. DAISIES

3. YUKON

4. GO BABY

5. THINGS YOU DO

6. BUTTERFLIES

7. WAY IT IS

8. FIRST PLACE

9. SOULFUL

10. WALKING AWAY

11. GLORY VOICE MEMO

12. DEVOTION

13. DADZ LOVE

14. THERAPY SESSION

15. SWEET SPOT

16. STANDING ON BUSINESS

17. 405

18. SWAG

19. ZUMA HOUSE

20. TOO LONG

21. FORGIVENESS