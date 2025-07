Gentrificación: causas y soluciones de un fenómeno global

En Hora20 una mirada a un fenómeno de múltiples dimensiones: la gentrificación. El efecto que está teniendo en grandes ciudades del mundo, las causas que van desde el turismo masivo hasta los nómadas digitales, los efectos sociales, culturales, pero también los económicos, de aumento de costo de vida y al tiempo de infraestructura, de acceso a la vivienda y de desigualdad.

Lo que dicen los panelistas

Santiago Vargas, sociólogo y columnista en El Tiempo planteó que este es un concepto que se ha desarrollado desde la década de los 70 del siglo XX, “la gentrificación es cuando el carácter de un barrio cambia por la llegada de personas con más recursos. Es entender que es un fenómeno complejo, tiene tanto beneficios como afectaciones, aunque son más las afectaciones, pero se debe reconocer que beneficia a los propietarios de esos barrios porque aumenta el precio de las propiedades, sin embargo, genera desplazamiento de quienes viven en arriendo”. También señaló que hay un eje económico que se refiere al aumento del precio de propiedades y el aumento de arriendo a arrendatarios, mientras que en el frente cultural, dijo que tiene que ver con el choque de identidades que marca procesos de gentrificación.

Manifestó que las salidas deben pasar por una necesaria intervención del Estado, proyectos de vivienda pública y control de precios.

Fernando Rojas, politólogo, doctor en Historia y experto en gestión urbana, explicó que uno de los atractivos de la ciudad es su poder histórico, “radica en que son centros de intercambio que genera recursos. Y ahí hay una competencia por esos recursos, eso a su vez termina generando una competencia por el espacio y los servicios, hay límites y eso genera que en la medida en que la ciudad llega a los límites que tiene, los valores aumentan ya sea para servicios públicos, transporte, salud, educación o vivienda”, en esa medida, advirtió que esa situación genera dinámicas que son difíciles de gestionar, “eso da origen a dos temas: la gentrificación, que no es nuevo, pero se ha dado en muchos lugares y en distintos momentos y con diferentes nombres. Una cosa es la gentrificación histórica de zonas centrales o deterioradas y uno podría pensar cosas que han pasado en Bogotá en La Candelaria, lo de Cartagena, pero también proyectos en diferentes estaciones de trenes o zonas industriales que buscan revitalizar el espacio y hay una segunda, que es la que nos toca hoy: la colonización por turismo. El hecho de recuperar centros deteriorados es valioso y vincular a la ciudad zonas abandonadas, eso funciona bien, pero tiene efectos negativos silenciosos”.

Planteó ejemplos como el del Centro Histórico de Cartagena, el cual cuenta con un valor patrimonial importante, pero que en un momento no hubo recursos para restaurar muchas de las casas, “en ese momento llegan recursos, un capital y entonces se recupera el patrimonio, vive gente en vacaciones o se convierte en un hotel, lo cual permitir recuperar la inversión, pero ese proceso da como resultado que muchas personas salgan hacia la periferia”.

Para Natalia Castaño, directora del Centro de Estudios Urbanos y Ambientales de la Universidad EAFIT, la gentrificación son procesos que no se dan de un momento para otro, “ese no era el tema de Medellín hace 20 años, en ese momento era pensarse la ciudad en transporte público, inversión pública y cualificar aspectos críticos, lo que ha permitido la llegada del turismo e inversión privada”, en esa mediada, dijo que esa realidad contrasta con otra, la de falta de vivienda social en la ciudad, “entonces se juntan dos fenómenos: déficit de vivienda por falta de proyectos de renovación urbana y una gran demanda por los turistas que llegan tras la pandemia”. Manifestó que son situaciones que no responden a una sola decisión, “es un acumulado de procesos que convergen y que ponen en crisis la capacidad del mercado, la capacidad de acceso y que además aparece una demanda creciente en términos de vivienda”.

Como solución, dijo que es importante avanzar en planificación, coordinación y articulación de los planes sectoriales que hoy van por separados como es el caso de plan de turismo, plan de vivienda y plan de infraestructura urbana, “no conversan con las estrategias y esa es la primera tarea para tener una visión integral y holística con elementos asociados a focalizar las zonas más críticas”.

Desde México, Masato Lida Kimuta, experto en urbanismo, especialista en ordenamiento territorial y desarrollo urbano y profesor de la Universidad Autónoma de México planteó que la gentrificación no es un fenómeno nuevo, “en Ciudad de México se viene dando desde hace 20 o 25 años y tiene mucho que ver con políticas de impulso que se dan a la recentralización y redensificación de la ciudad para solucionar otros temas como la expansión de la ciudad”. Enfatizó que este es un fenómeno inherente al desarrollo urbano bajo lógicas capitalistas, “tiene que ver con mercantilización y especulación del suelo”. De otro lado, dijo que en la ciudad se ha dado una producción inmobiliaria intensiva que ha llevado a productos inasequibles para las mayorías.

De otro lado, dijo que este fenómeno tiene una faceta buena desde la economía y competitividad urbana, “se dice que la llegada de residentes de mayor nivel socioeconómico salpican la riqueza a entornos que estaban degradados, pero también las consecuencias para los sectores mayoritarios son graves como desplazamiento u encarecimiento de bienes y servicios”. Por último, dijo que la captura de plusvalías puede ser una salida para enfrentar problemas como el de la gentrificación.

Desde España, Alejandro Echeverry, arquitecto y urbanista, profesor de urbanismo del Tecnológico de Monterrey y de la Universidad de Harvard, resaltó que no en todas las partes del mundo la gentrificación es igual, por ejemplo, comentó que en Barcelona los movimientos de ciudadanos están más enfocados en cómo los habitantes de Cataluña han perdido parte de la ciudad, “cuando se camina por Barcelona se encuentran pocos catalanes y ese fenómeno pasa en muchos lugares desata una serie de preguntas difíciles de responder”. Destacó que paradójicamente es el éxito de muchas ciudades lo que produce un atractivo y que genera las fuerzas de mercado, “hay especulación inmobiliaria, valorización de sectores y también invasión de sitios atractivos que son interesantes para turistas y que incrementan los precios, incluso en Barcelona el debate ha llegado a si se debe ampliar el aeropuerto porque gran parte de la población se oponía a ese camino porque la capacidad de soporte de la ciudad en número de visitantes ya está colapsada”.

En cuanto al lado positivo, dijo que a las ciudades llegan nuevos recursos, se dinamiza la economía y se mueve el sector inmobiliario, “pero se entra en conflicto o en colisión con una situación que existía en barrios de precios y habitantes. El reto no es fácil, pero son fenómenos difíciles de detener y el modelo mercado es el de la especulación”.