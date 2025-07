Queen en Bogotá: Filarmónica Femenina dará un concierto tributo, detalles y precios ¿Cuándo será?

Bogotá

La Filarmónica de Bogotá anunció que, el próximo 31 de julio, se realizará un concierto sinfónico en tributo a la banda de rock británico Queen, que contará con la participación de más de 100 artistas para su realización.

De acuerdo con el grupo, en el concierto será desarrollado por la Orquesta de mujeres y el Coro Juvenil, grupos artísticos y musicales adscritos a la Filarmónica de Bogotá.

“Temas icónicos como Bohemian Rhapsody, Somebody to Love y We Are the Champions, cobrarán vida con más de 100 artistas en escena, en un montaje de altísimo nivel para los amantes de la música en vivo”, afirmó la entidad.

El concierto será realizado el Teatro Municipal, Jorge Eliécer Gaitán, ubicado en la Carrera 7 # 22-47 desde las 8 de la noche, y contará con la participación de las directoras María Camila Barbosa y Johanna Molano.

Estos son los precios de las boletas para entrar a Queen Filarmónico

Platea Delantera

Precio + servicio: $189.000 + $22.500

$189.000 + $22.500 Aforo: 626 personas

Palco

Precio + servicio: $179.000 + $21.400

$179.000 + $21.400 Aforo: 127 personas

Platea Posterior

Precio + servicio: $149.000 + $17.800

$149.000 + $17.800 Aforo: 318 personas

Balcón Delantero

Precio + servicio: $99.000 + $11.800

$99.000 + $11.800 Aforo: 328 personas

Balcón Posterior

Precio + servicio: $79.000 + $9.500

$79.000 + $9.500 Aforo: 222 personas

