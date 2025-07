Nueva versión de la muerte de los famosos futbolistas Diogo Jota y Andre Silva es revelada por dos testigos

El jueves 3 de julio el mundo lamentó la muerte del futbolista portugués Diogo José Teixeira da Silva, también conocido como Diogo Jota, y la de su hermano, el también deportista André Silva. Por ahora, las autoridades se encuentran desarrollando una investigación que permita conocer las causas que llevaron al trágico accidente. No obstante, aunque ya se estaba manejando una hipótesis, ha salido a la luz una nueva versión de los hechos, la cual podría cambiar el rumbo de la investigación.

¿Cuál es la nueva versión de la muerte Diogo Jota y su hermano André Silva?

Dos nuevos testigos indicaron que habría supuestos en la primera versión manejada por las autoridades que no serían reales. Por un lado, el camionero José Aleixo Duarte señaló que ese día se encontraba conduciendo a la misma hora que los hermanos en vía la A-52 y que estos lo adelantaron. Sin embargo, pese a que se ha mencionado que iban a alta velocidad, Duarte señaló al diario Correio Da Manha que evidenció que los hermanos lo adelantaron a una velocidad moderado.

“Iban tranquilos, no cometieron ninguna infracción. Pero la ruta está llena de defectos, y eso puede haber influido”, indicó Duarte.

Por su parte, José Azevedo, quien sería el segundo testigo de este accidente, coincidió con la versión de Duarte al señalar que notó que Diogo Jota y su hermano André Silva se desplazaban a una velocidad media, y que también lo adelantaron. Estas fueron sus palabras: “No iban a exceso de velocidad. Me adelantaron con calma. Intenté ayudarlos, pero no se podía hacer nada”.

Azevedo comentó también que ayudó a las autoridades en las tareas de rescate y que, incluso, realizó videos del Lamborghini cuando ya estabas en llamas.

¿Cuál es la primera versión de los hechos en la que falleció Diogo Jota y su hermano André Silva?

La versión oficial que han manejado hasta ahora las autoridades señala que los deportistas murieron en un accidente de tránsito mientras se movilizaban en un Lamborghini en la Autovía Rías Bajas (A-52) en Cernadilla, en Zamora, España.

Sumado a lo anterior, en esa primera versión de los hechos, según la Subdelegación del Gobierno de Zamora, una llanta del vehículo habría estallado justo en el momento en el que los deportistas estaban intentando adelantar otro carro. Esto llevó a que los futbolistas perdieran el control del Lamborghini y se salieran de la vía. Segundos después el auto se incendió y quedó destruido.

Además, en esta versión la Guardia Civil señala que los deportistas iban a alta velocidad y que esto junto con el estallido de la llanta dificultaba el control del Lamborghini de Diogo Jota.

Para las 0:35 horas de la madrugada del 3 de julio el accidente fue notificado a los bomberos y aunque el llamado de emergencia derivó también la activación de la Guardia Civil de Tráfico y las emergencias sanitarias, al llegar al lugar de los hechos no lograron salvar la vida de los jóvenes debido a la intensidad de las llamas.

De hecho, tanto el vehículo como los cuerpos de los deportistas quedaron en cenizas. No obstante, se logró confirmar que se trataba del Lamborghini de Diogo Jota por la placa.