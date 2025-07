Más de 1.500 beneficiarios no han firmado acta de corresponsabilidad de Renta Ciudadana en Cartagena

Cartagena

La coordinadora del Programa de Renta Ciudadana en Cartagena, Alejandra Guerra Rico, informó que 1.529 hogares en la ciudad aún no han firmado el Acta de compromiso y corresponsabilidad. Este es un requisito fundamental para seguir recibiendo los beneficios del programa Renta Ciudadana.

Se hace un llamado urgente para que estos hogares completen el proceso antes del 27 de julio de 2025.

“Hacemos un llamado urgente a estos hogares de Cartagena que aún no han firmado el Acta de compromiso y corresponsabilidad. Este paso es obligatorio para seguir recibiendo Renta Ciudadana. El plazo vence el 27 de julio y no habrá pagos retroactivos para quienes no lo hagan a tiempo”, dijo Guerra.

¿Por qué es importante firmar el acta?

Al firmar el acta de compromiso y corresponsabilidad el hogar acepta y se compromete a cumplir con una serie de condiciones relacionadas con la salud, la educación, el cuidado y el bienestar, que ayudan a mejorar su calidad de vida.

¿Qué pasa si no se firma el acta?

Si el hogar no firma el acta dentro del plazo de 90 días (que vence el próximo 27 de julio), pasará al estado de suspendido.

No recibirá las transferencias monetarias mientras esté suspendido.

El pago no será retroactivo: los incentivos que no se reciban durante el tiempo de suspensión no serán entregados después, incluso si luego se firma el acta y es reactivado en el programa.

¿Cómo firmar el Acta de compromiso y corresponsabilidad? Siga estos pasos para hacerlo en línea de manera fácil y segura:

•Ingrese a https://rentaciudadana.prosperidadsocial.gov.co/.

•Haga clic en “Consulte aquí si está registrado”.

•Escriba los datos del titular del hogar.

•Marque la casilla de verificación (“No soy un robot”) y haga clic en “Consultar”.

•Si su hogar está registrado y activo, aparecerá un mensaje de confirmación. A continuación, podrá iniciar la firma electrónica del acta:

•Haga clic en “AQUÍ” para continuar.

•Lea el mensaje sobre Renta Ciudadana y sus compromisos. Luego, haga clic en “Continuar”.

•Verifique la información del hogar y responda correctamente las preguntas de seguridad.

•Lea y acepte los términos y condiciones (uso de datos personales, envíos de mensajes, firma electrónica).

•Revise el contenido del acta. Asegúrese de que los datos estén correctos.

•Al final del documento, presione “Continuar” y luego “Aceptar” para firmar electrónicamente.

Recomendaciones importantes:

Sólo el titular del hogar puede firmar el acta.

Tendrá hasta tres intentos para responder correctamente las preguntas de validación. Si se equivoca tres veces, el sistema se bloqueará y deberá acercarse a cualquiera de nuestros 13 puntos de atención para firmar el documento de manera presencial.

📞 Líneas de atención: 6013794840, 3188067329 o al 01-8000-95-1100

🌐 Página web: https://prosperidadsocial.gov.co/