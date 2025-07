Estos son los grupos de la Copa América Femenina 2025: Colombia enfrenta al actual campeón. (Photo by Keith McInnes/Eurasia Sport Images/Getty Images) / Eurasia Sport Images

¡Todo listo para el inicio de la Copa América Femenina 2025! El certamen a disputarse en territorio ecuatoriano comenzará el próximo sábado 12 de julio y terminará el sábado 2 de agosto.

Luego de haber disputado unos esperanzadores duelos amistosos a modo de preparación, el cuadro nacional se encuentra concentrado en Bogotá. Allí ultima detalles bajo la conducción técnica de Ángelo Marsiglia y el liderazgo de referentes como Linda Caicedo, Mayra Ramírez y Catalina Usme.

⚽️🇨🇴 La Selección Colombia ultima detalles para su participación en la Copa América femenina.



Justamente, la capitana Usme advirtió ante los medios de comunicación que el objetivo de la Tricolor es ganar la Copa: "Creo que esto no es un discurso de ahora, el tema de ser campeonas no viene de hace ocho días, creo que viene de hace mucho tiempo. El grupo se ha puesto en la tarea de prepararse para eso, no ajeno a eso hay tanta jugadora en el exterior, en equipos grandes“.

Estos son los grupos de la Copa América Femenina 2025

Como es habitual, la Copa América Femenina consta de dos grupos cada uno con cinco selecciones. Las dos primeras de cada zona acceden a la semifinal y de allí saldrán las finalistas de la edición 2025.

Así está conformado el Grupo A:

Ecuador

Argentina

Chile

Uruguay

Perú

Así está conformado el Grupo B:

Brasil

Colombia

Paraguay

Venezuela

Bolivia

Linda Caicedo y Mayra Ramírez son las referentes en ataque de la Selección Colombia.

La Selección tendrá que enfrentar a Brasil, actual campeona de la Copa América. Es justo recordar que ambas selecciones se enfrentaron en la gran final del 2022, cuando Colombia fue sede, y la Canarinha terminó imponiéndose con un solitario tanto, desde el punto penal, de Debinha.

En esta edición, tal y como ocurrió hace tres años, podrían volverán a enfrentarse en la gran final. Para que esto ocurra, ambas deben avanzar bien sea como primeras o como segundas y así se evitarán en semifinales.

Calendario de la Selección Colombia

Prográmese a continuación con los partidos correspondientes a la fase de grupos de la Selección Colombia:

Venezuela vs Colombia - miércoles 16 de julio

Colombia vs Paraguay - sábado 19 de julio

Colombia vs Bolivia - martes 22 de julio

Brasil vs Colombia - viernes 25 de julio

