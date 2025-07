Catalina Usme sueña en grande con la Copa América: Vamos con la firme convicción de ser campeonas

La Selección Colombia femenina ultima detalles de cara a su debut en la Copa América de Ecuador, certamen que dará inicio el próximo sábado. Bajo las órdenes de Angelo Marsiglia, el grupo trabaja en la sede deportiva de la Federación ubicada en la capital del país.

Este jueves atendieron a los medios de comunicación las jugadoras Valerin Loboa, Katherine Tapia y Catalina Usme, esta última goleadora histórica del combinado y principal referente del grupo.

¿Qué dijo Catalina Usme?

¿Cómo los toma la Copa América?

“Maravillosamente bien, creo que que esta Copa América nos toma en un muy buen nivel, no solamente desde lo deportivo porque dentro de la cancha se suman muchas cosas y estamos muy bien”.

Sobre el grupo

“A nivel de grupo, a pesar de que hay un cambio generacional importante, el grupo se ha compenetrado muy bien. Nos hemos adaptado muy bien todas, ha sido importante para nosotras ese cambio generacional, esas ganas que tienen de estar en esta Selección así que creo que esta Copa América nos encuentra en un muy buen momento”.

Hambre de título

“Nosotras vamos con la firme convicción de que así va a ser. Creo que esto no es un discurso de ahora, el tema de ser campeonas no viene de hace ocho días, creo que viene de hace mucho tiempo. El grupo se ha puesto en la tarea de prepararse para eso, no ajeno a eso hay tanta jugadora en el exterior, en equipos grandes, no en los que van a ver que pasa, sino contratadas en equipos grandes donde juegan y compiten. Creo que eso nos va a dar un plus a la hora de disputar la Copa”.

Revancha

“Si bien no hemos podido obtener el título no nos afecta eso, creemos en los procesos, en que hemos hecho las cosas bien, que nos hemos preparado para ir por ese título así que sin duda alguna este equipo va por ese título”.

¿Cómo ve los rivales?

“Creo que todos vienen a hacer una buena preparación. El fútbol sudamericano ha evolucionado en eso, creo que todos jugamos la mayoría de fechas FIFA, tuvimos buen roce internacional. Así que no solamente le apuntamos a Brasil, creo que nosotras tenemos que ir paso a paso, desde el primer partido salir con esas ganas de ser campeonas y si en la final nos encontramos a Brasil o cualquier otro, todos son muy buenos equipos. A Brasil no lo vemos como el coco, lo vemos como un rival más al que tenemos que vencer y vamos a estudiar de la mejor manera para que cuando nos toque enfrentarlo poder hacer las cosas bien”.

¿Se pone a prueba en el torneo?

“Acá hay que poner a prueba al equipo, no a ninguna jugadora en específico. Todo va a depender de lo que hagamos todas, no depende de lo que haga Catalina, Mayra o Linda, será de lo que hagamos todas en la cancha para sacar los resultados adelante. Si vienen los goles de mi parte, seré feliz, pero si me toca aportar desde otra faceta tampoco tengo ningún problema. Tenemos jugadoras con bastante jerarquía, que podemos asumir cualquier rol. Así que confío plenamente en que la que esté ahí, la que tenga la posibilidad va a hacerlo, va a anotar. Confiamos en el proceso que hemos llevado con Ángelo, en las jugadoras que llegan, en las que están. Así que estamos tranquilas en ese sentido.

Amistosos sin goles

“El hecho de que el equipo no haya marcado muchos goles no quiere decir que allá vaya a pasar lo mismo. Tenemos la plena certeza de que vamos a hacer las cosas de la mejor manera. Si es con goles yo seré feliz, si no es con goles y otra cosa también seré muy feliz. Al final el objetivo es ser campeonas”.

¿Qué opina de las críticas?

“Las críticas es lo que nos hace crecer también, en un trabajo de equipo son muchos los factores que intervienen. Recibimos las críticas de la mejor manera, al final en un grupo tan maduro como este poco le afectan. Personalmente me afectan muy poco, porque entiendo lo que he hecho, el proceso que llevo, como me preparo, que me levanto a aportarle lo mejor de mí a esta Selección. A ellos, simplemente nosotras vamos a salir a dar lo mejor de nosotras, representando al país de la mejor manera, con el objetivo súper claro que es ser campeonas”.