Alcaldía llama a familias beneficiarias a realizar el cobro de programas de Prosperidad Social

Cúcuta

Desde la Alcaldía de Cúcuta están haciendo un llamado a las familias beneficiarias de los programas del Gobierno Nacional que hasta el momento no han realizado los respectivos cobros.

Quedan pocos días para que accedan a estos recursos o de lo contrario podrían perder la oportunidad de seguir perteneciendo a estos programas.

“Estamos haciendo una invitación muy puntual a los hogares beneficiarios del incentivo monetario Renta Ciudadana y Compensación del IVA. Actualmente hay 10.681 hogares beneficiados, pero a corte de 8 de julio hay 1.563 hogares que no han hecho la reclamación, por eso los estamos invitando a que hasta el 13 de julio de este mes tienen plazo para dirigirse al Supergiros más cercano y recibir la compensación” dijo a Caracol Radio Angélica Salazar, jefe de la oficina de Prosperidad Social de la Alcaldía de Cúcuta.

Resaltan la importancia de adelantar los respectivos trámites a tiempo para evitar congestiones a futuro en las instalaciones de la oficina de Prosperidad.

“Es muy importante también que se firme el acta de compromiso porque hasta el 27 de julio, que es el plazo máximo, se pueden acercar a las oficinas que están situadas en la biblioteca pública, no tiene ningún costo, no necesitan tramitador, porque si no se llena este requerimiento pues se pueden quedar sin su pago y por ende pierden el beneficio” finalizó Salazar.