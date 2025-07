Thomas Greg&Sons, ¿qué implica el contrato adjudicado por la Registraduría? 

En Hora20 el debate sobre las declaraciones del presidente Petro en las que pone en entredicho la transparencia de las elecciones del 2026, justo cuando la Registraduría adjudica una licitación a Thomas Greg, la misma compañía que produce los pasaportes y que ha sido objeto de ataques desde el Gobierno nacional y que ha llevado a que hoy la producción de ese documento esté en el limbo. El análisis a lo que busca el Gobierno, lo que está pasando con esta empresa, el propósito de generar dudas de cara al 26 y el futuro de los pasaportes.

Lo que dicen los panelistas Gabriel Cifuentes, abogado, profesor universitario, exsecretario de Transparencia de la Presidencia y columnista, señaló que sin el contrato adjudicado hoy, el país no podría tener elecciones en el 2026, “este es un proceso de contratación público abierto, transparente, donde hay 10 proponentes y donde el proceso se guía por Ley 80 y 1153 que son de contratación pública, se ha llegado a escoger a quien está de acuerdo con las necesidades y quien cumple con los requisitos legales”. Sin embargo, dijo que el Presidente ha puesto un manto de duda sobre la Registraduría incluso antes de que se convocara a los oferentes, “desde hace meses el Secretario de Transparencia anunció denuncias y demandas frente al proceso licitatorio, independiente de la evaluación técnica ya el Gobierno empezó a crear la narrativa de falta de legitimidad hacia el 2026 y la selección de Thomas Greg, además de poner en duda el resultado de las elecciones”.

Detalló que en este caso hay un contratista que se encarga de la logística y no maneja datos que son de la Registraduría y de otra empresa que es la del software de biometría que hace verificación de las personas, “incluso si se pone en duda proceso licitatorio, ese adjudicatario, esa persona y la unión temporal, no maneja ni los datos ni el conteo ni la verificación de lo que resulta de las elecciones”.

Juan Carlos Esguerra, exministro de Justicia, exembajador, exministro de Defensa, profesor universitario y exconstituyente, manifestó que el Presidente especula sin razón alguna sobre la licitación de Thomas Greg y que además, mezcla dos cosas que nada tiene que ver, “lo de los pasaportes y si se prorroga o no a Thomas Greg o si la tarea la van a hacer los protugueses, que no están en condiciones, no tiene nada que ver con lo electoral”. Detalló que la contratación es para tener un operador logístico que nada va a tener que ver con el escrutinio u conteo de los votos durante las elecciones, “creo que es crear inquietudes, dudas y sospechas para efectos de desconocer mañana el resultado electoral si resulta inconveniente para los intereses del Gobierno”.

Manifestó que la duda no es sobre la empresa, es sobre el proceso, “es paradójico que la Registraduría que se le achacan desconfianza, es la misma a la que hace dos semanas le encomendó el proceso de consulta popular que resultó fallida”.

Mónica Pachón, politóloga, experta en sistemas electorales y PhD en Ciencia Política, manifestó que el manto de duda que ha impulsado el Presidente viene desde antes del triunfo de Gustavo Petro en 2022, “él vuelve a decirlo ahora, pero lo que es grave y considero importante que tengamos en cuenta es que MOE en año 2024 y 2025 ha venido haciendo advertencias sobre recorte presupuestal al CNE y Registraduría en donde han cometido errores tan importantes en presupuesto 2025 de recortar 70% de presupuesto a Registraduría por error y eso se corrige, pero creo que el ataque a la institucionalidad es permanente y no creo que sea menor el hecho de que el Presidente y sus aliados en el Gobierno y funcionarios hagan este cuestionamiento”.

Aclaró que efectivamente Thomas Greg tiene un monopolio en cierta provisión de bienes públicos, “pero eso no tiene que ver cuando se hacen recomendaciones. Si comparamos a Colombia con otros países en la tercerización de elecciones es alta, pero lo que no es claro es la posición de Susana Muhammad donde habla de crear un monopolio público que asegure mejores resultados, que tener provisión de un privado que tiene regímenes contratación que lleva más eficiencia”.