Si les pagan por comentarios y apoyos no está mal, pero deben ser honestos: Bolívar a influenciadores

Al Oído de las movidas políticas en el Pacto Histórico

Al Oído del Pacto Histórico, en donde la cosa no está fácil. Conocimos que en el Comité Político del Pacto están ajustando las reglas del juego de lo que sería la posible consulta y eso ha despertado muchas molestias por lo siguiente:

Pretenden acomodar reglas de juego para cerrarle el paso con bastante línea libre a Daniel Quintero, sobre todo en temas de financiación.

Hay molestia porque se dice que la exministra Susana Muhamad tiene bastante liderazgo en la acomodación de la lista, lo que a muchos les preocupa ya que prima su criterio y favoritismo.

La lista será de bolígrafo, y por eso distintos líderes del Pacto empiezan a contemplar otras listas de izquierda que van a empezar a tomar fuerza. ¿Pero por qué la molestia con la exministra? Claro, la ministra Muhamad no tiene maquinaria, pero en el Gobierno tuvo una cartera con $7 billones, donde muchos sienten que el Pacto no fue tenido en cuenta.

La senadora María José Pizarro quiere pisar muy fuerte, pensar una campaña que genere una juntanza de las mujeres del Pacto y que esa sea su audiencia, pero ojo, dicen que están pensando en movidas políticas en la lista para que en el Senado sea tenido en cuenta, en buena posición, alguien de las entrañas del Pacto y pues de paso su curul quede en su equipo político.

Directivos del Pacto y representantes de las bases no están de acuerdo con que congresistas actuales repitan curul por lista cerrada, muchos esperan que nuevos liderazgos puedan llegar y exigirán garantías.

De otro lado, la preocupación de muchos líderes del Pacto es que alertan de que muchas condiciones que quieren imponer no son permitidas en la ley y entre más se demore la Personería, pues más demorado será hacer consulta.

La que más quiere consulta abierta es Carolina Corcho porque frente a tanto movimiento siente que en las bases le puede ir bien con los líderes de opinión.

Cerramos con Gustavo Bolívar, quien ahora propone la campaña #PPP, publicidad política paga, dirigida a influencers. Les habla de manera directa y dice: “si van a hablar bien de un candidato y les están pagando, deberían contarlo por ética. Si van a atacar a otro por lo mismo, también (…). Mejor dicho, casi que el candidato Bolívar les dice a las bodegas momento, están haciendo daño y no pueden seguir engañando. La cosa es que me atrevo a decirle al candidato Bolívar que, siendo sinceros, eso sería buenísimo, incluso con los defensores digitales del Gobierno que diariamente a muchos nos atacan con montajes, insultos y amenazas, pero la verdad es una utopía y nadie lo cumplirá porque eso les acabaría el negocio.

Eso no está mal, pero parece ser el nuevo tamal.

Todos los detalles a continuación: