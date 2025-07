Nacional entrega estado médico de Andrés Román: ¿Podrá jugar el segundo semestre de Liga Colombiana?

Novedades en Atlético Nacional de cara al segundo semestre de la Liga Colombiana. El conjunto antioqueño emitió un comunicado este jueves 10 de julio en el que explica a profundidad la situación médica de Andrés Felipe Román.

Es preciso recordar que durante los cuadrangulares finales del primer semestre, el defensor bogotano preocupó a todo el país tras descompensarse en la cancha del Estadio El Campín. Román cayó al césped sin razón aparente y de inmediato fue atendido por el cuerpo médico del Nacional y los paramédicos del escenario deportivo. Si bien, el jugador logró reincorporarse e incluso permanecer en el banquillo técnico, no jugó más en torneo local.

Pues bien, el cuerpo médico del club avisó que a Román se le realizaron varios estudios de tipo cardiovascular en el Mount Sinai Fuster Heart Hospital de la ciudad de Nueva York. Por fortuna, los resultados salieron sumamente favorables y por tal razón podrá reintegrarse a la disciplina verdolaga en los próximos días.

Esto dice el comunicado de Nacional sobre Andrés Román

“Atlético Nacional S. A. informa a la opinión pública, medios de comunicación, hinchas y comunidad del fútbol que el jugador Andrés Felipe Román se encuentra listo para retomar sus actividades deportivas con el primer equipo a partir del próximo martes 15 de julio, luego de completar con éxito un riguroso proceso de valoración”, se afirma en un primer momento.

En el mecionado centro médico de Nueva Yor, se le practicaron a Román los siguientes procedimientos:

Consulta especializada con equipo multidisciplinario.

Exámenes de laboratorio.

Ecocardiografía de estrés.

Resonancia cardíaca contrastada.

Holter de 48 horas.

Estudio electrofisiológico.

“Este proceso, que fue acompañado de cerca por el personal médico de Atlético Nacional para asegurar el momento oportuno para el regreso de Andrés Felipe, arrojó todos los resultados satisfactorios y todos los parámetros dentro de la normalidad. Con base en ello, el jugador retomará sus actividades sin restricciones", complementa.

Finalmente, la directiva de Nacional hizo pública su felicidad por contar nuevamente con Andrés Felipe Román, a quien se considera “un jugador clave en nuestro proyecto deportivo y una persona que representa con integridad los valores de esta institución”.

¿Cuándo debuta Nacional en el segundo semestre de la Liga Colombiana?

Atlético Nacional retomará actividades el viernes 11 de julio, cuando visite al Once Caldas en el Palogrande de Manizales. Si bien Andrés Román no será tenido en cuenta para este duelo, se espera pueda estar disponible para la segunda fecha cuando enfrente a La Equidad (19 de julio).