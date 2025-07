Las declaraciones del Presidente son peligrosas e injustificadas: Humberto de la Calle

En diálogo con Hora20 de Caracol Radio, el exregistrador, exsenador y exvicepresidente de la república Humberto de la Calle, planteó que sorprenden las manifestaciones del Presidente sobre la desconfianza que tiene en el proceso electoral del 2026, “él ha recibido credenciales de organización electoral desde hace décadas, pero es una suerte de decepción que ahora diga que duda del sistema porque este país ha progresado respecto a capacidad del órgano electoral, cada cuatro años tenemos una mejor Registraduría, pero que en voz del jefe de Estado se ponga en duda capacidad de Registraduría, es un retroceso enorme”.

Resaltó que la Registraduría por mucho tiempo ha utilizado servicios de empresas privadas que ayudan en distinta materia, “la logística de la Registraduría es incapaz de lograr plena logística en la preparación electoral sin ayuda de particulares, es llevar kits a los confines del país, eso es burro, aviones, helicópteros, chalupa, no hay forma que el Estado lo haga de manera directa”. Destacó que como exregistrador puede asegurar que el elemento de prestación de ese servicio es indispensable, “si no se adjudica hoy y se cae, no hay tiempo de volver a hacer la contratación, estamos a menos de un año de elecciones, entonces es una exageración del poder de unas empresas privadas que prestan un servicio logístico”. En cuanto a la difusión de datos, resaltó que quienes cuentan los votos son los jurados de mesa, compuesto por profesores, estudiantes, testigos, jurados, “ese reporte es el primero que se transmite y queda registro de fotocopias, ese llamado preconteo es imposible que una empresa pueda manipular información y el conteo oficial lo hacen jueces, notarios, personas notables, entonces se crea una visión ficticia”.

Por último, dijo que se debe defender la independencia del órgano electoral, “si se destruye la credibilidad, el Gobierno llena ese vacío y termina contando los votos, entonces el llamado es a la comunidad internacional, el organismo electoral debe convocar organismos de observación electoral, tipo el Instituto Carter, junto a unas misiones electorales impecables que permitan que se audite lo que hace el organismo electoral”.