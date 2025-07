La OCDE se toma lugares culturales y transformados de Barranquilla: conozca la agenda de visitas

En la mañana de este jueves 10 de julio, miembros del Foro de Desarrollo Local de la OCDE, junto con las autoridades distritales y departamentales, realizarán un recorrido por diferentes sectores de Barranquilla, donde se han llevado a cabo transformaciones sociales, turísticas, culturales y de inclusiones.

Por ejemplo, una de las visitas será al Ecoparque Mallorquín y la playa de Puerto Mocho, donde los delegados verán cómo han sido la transformación de sostenibilidad y desarrollo ambiental que han tenido estos lugares.

Otro de los sitios donde estarán los representantes de la OCDE será el museo a cielo abierto de Barrio Abajo, ubicado en la calle 40 entre carreras 53 y 53B.

Allí conocerán los murales que realizaron artistas plásticos inspirados en las matronas, la gastronomía, la cultura que se respira allí, los juegos que caracterizan al barrio, entre otros.

Igualmente visitarán universidades, como la Simón Bolívar, donde le están apostando a investigaciones y el uso y las alianzas de la IA.

Agenda por la tarde

13:15 - 14:30

Taller temático 8: El dividendo de género: Liderazgo femenino para el desarrollo local

Moderator | Alessandra Proto, Head Trento Centre for Local Development, OECD

Speaker | Maria Andrea Vargas, Gerente General, Natura

Speaker | Norman Loayza, Director, Global Indicators Group, Development Economics, World Bank

Speaker | Ana Aljure, Gerente de Ciudad, Alcaldía de Barranquilla

Speaker | Ana Maria Fergusson Talero, Decana CESA Empresarial, CESA

Taller temático 7: De aprender a ganar: Crear oportunidades para los jóvenes

Moderator | Christine Juen, Head of Communications, AMS - Public Employment Service Austria

Speaker | Juan Bernardo López Rodríguez, Consejero Nacional de Juventud Barranquilla, Consejo Distrital de

Juventud

Speaker | Maria Camila Paez Paez, Youthwise member, OECD / OCDE

Speaker

1 Jorge Eduardo Londoño Ulloa, Abogado, SENA

Speaker | Mario Beccia, Director South America Office, AICS Speaker | Daniel Uribe, Director Ejecutivo, Fundación Corona

Speaker | Nessa White, Executive Director, Transformation, SOLAS

Taller temático 5: De la puesta en marcha a la ampliación: Desarrollo local impulsado por la iniciativa empresarial

Moderator | Lucia Cusmano, Head of the SMEs and Entrepreneurship Division, OECD

Speaker | Imelda Restrepo, Vicepresident of Economic Development and Competitiveness, ANDI - Asociacion

Nacional de Empresarios de Colombia

Speaker | Dell Gines, Chief Innovation Officer, International Economic Development Council

Speaker | Erich Broksas, Chief Strategy Officer + Partner, Builders + Backers

Taller temático 6: La economía social y rutas para la inclusión económica en las economías de base, populares e informales

Rubin Ariel Huffington Rodríguez, Subdirector General, DNP

Moderator | Amal Chevreau, Head of the Social Economy and Innovation Unit, OECD

Speaker | Mayrenis Corniel, Viceministra de Trabajo de República Dominicana, Gobierno de la República Dominicanal

Speaker | Angela Maria Penagos Concha, Chief of Office, Eclac

Speaker | Hans Cediel, Economista Social, Red Intercontinental de Economía Social y Solidaria Ripess Lac

Speaker | Alejandro Éder, Mayor, Santiago de Cali’s Mayor’s Office

14:30 - 15:00

Plenaria 3: Hacer negocios, hacer el bien: maximizar el impacto social local

Moderator | Karen Maguire, Head of Division, LEED Programme, OECD / OCDE

Speaker | María Lorena Gutiérrez Botero, Presidente, Grupo Aval

Speaker | Brandon P. Yoder, Vice President for the Americas, Tent Partnership for Refugees, Tent Partnership

for Refugees

Speaker | Narciso Casado Martín, Secretario Permanente, Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB)

Speaker | Cesar Vence, Senior Director, Americas/Executive Director of the U.S. Colombia Business Council,

U.S. Chamber of Commerce

16:30 - 17:45

Conferencia de clausura: Impulsando el cambio local

Keynote Speech | Xavier Sala i Martin, Profesor de Economía de la Universidad de Columbia, HICue

Speaker | Gregorio Eljach, Inspector General, Inspector General

Speaker | Lamia Kamal-Chaoui, Director, Centre for Entrepreneurship, SMEs, Regions and Cities, OECD