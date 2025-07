Vendedores informales cuestionan propuesta de pago por uso de espacio público

Cúcuta

Mucha polémica se ha desatado en la ciudad de Cúcuta, después de la propuesta del concejal Edisson Contreras, de incluir en la actualización del estatuto tributario, el pago temporal de impuestos a vendedores informales, por el uso de espacio público.

El gremio ubicado en el centro de la ciudad rechazó esta propuesta, asegurando que las ventas ha disminuido en más de un 40% y lo poco que hacen en ventas, está destinado para sus gastos del día a día.

“Esta es una propuesta que ya se ha escuchado varias veces, no solo acá, sino en varias partes del país, pero nunca ha sido sancionada” dijo Jorge Morales, presidente de Sinvanor en Cúcuta.

“Nosotros vivimos del día a día y el comercio está muy decaído, con tanto migrante y desplazados. Una ciudad que no tiene industria, que no tiene empleo para la gente, uno depende de las ventas informales. Esto es algo injusto por parte de la administración, ir a cobrarnos un impuesto (...) sinceramente le digo que, en caso que lo dictaminen, nos tocaría pagarlo, pero deben entender que esto es algo no viable para nosotros que dependemos del día a día. La administración sabe que el comercio informal atraviesa por un momento crítico.

Es de resaltar que lo anterior, es de momento solo una propuesta por parte de uno de los cabildantes.