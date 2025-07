Un vendaval afectó varias viviendas, cultivos y una sede educativa en el norte de Caldas

Manizales

En tres veredas en Pácora hubo afectaciones por los fuertes vientos y lluvias que cayeron recientemente, el principal inconveniente ocurrió en la sede educativa ubicada en la vereda La Albania, donde se presentaron varios daños. Víctor Hugo Bernal Escudero, coordinador de la Unidad de Gestión del Riesgo del municipio, entrega en el reporte que la estructura educativa tuvo una pérdida parcial de la cubierta en la zona de la cocina, baños y corredor principal.

“Se dio la orden de evacuación de la institución educativa, por fortuna, durante el evento climático no habían estudiantes, profesores ni personal administrativo presente y por parte del municipio, a través de gestión del riesgo, ya se hizo la respectiva valoración para generar el acta de evaluación y ordenar que no haya clases hasta que se realicen las obras necesarias”.

Igualmente, en el área rural en Salamina, también se registraron daños en varias viviendas. Manuel Fermín Giraldo, alcalde de la población ubicada al norte de Caldas, reporta que la intensa granizada se registró en la vereda Los Mangos, donde no hubo mayores daños. “A pesar de unos días secos, las lluvias regresan con mucha intensidad, no obstante, las afectaciones no son significativas, pero estamos en alerta a lo que surja en las próximas horas por el clima. Hubo algunas tejas dañadas, pero no hay alarma de desalojo”.

En Pácora, también hubo problemas en cultivos generados por el vendaval. Las autoridades de este municipio, aún consolidan el reporte oficial de afectaciones y daños.