Durante la inauguración de la Feria Internacional Aeronáutica y Aeroespacial F-AIR Colombia 2025, el presidente Gustavo Petro ofreció apoyo humanitario a Estados Unidos, específicamente al estado de Texas, para contribuir con la búsqueda de personas desaparecidas por las inundaciones que afecta a este estado.

El mandatario hizo este ofrecimiento directamente al embajador encargado de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, presente en el evento realizado en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro.

En una intervención centrada en los efectos del cambio climático y la necesidad de colaboración global, Petro expresó:

“Para salvar vidas humanas en Texas y me gustaría que ustedes de Paradoja Námara llevara ese planteamiento allá del estado que está sufriendo. Paradójicamente son los primeros productores de petróleo en el mundo. Esa paradoja se plantea en muchas partes también del planeta y de ella tenemos que aprender científicamente.”

El jefe de Estado subrayó que su propuesta no responde a una postura ideológica, sino a un enfoque basado en evidencia científica. “No es un discurso ideológico, político, es un tema científico y la ciencia de nuestros países se tiene que juntar en función de que no arrase la humanidad, no ponerla de un lado, sino que podamos controlar, implica cambios de sistemas, de usos, incluso de culturas,” agregó.

Petro también destacó las capacidades operativas de Colombia para responder a desastres naturales, haciendo referencia a las cifras del despliegue nacional:

“Tenemos 428.699 personas y alrededor de 29.000 toneladas de carga que han transportado largo y ancho del territorio nacional fortaleciendo el despliegue operativo y el apoyo humanitario.”