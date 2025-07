Petro defiende compra de aviones Gripen

Durante la apertura oficial de la Feria Internacional Aeronáutica y Aeroespacial F-AIR Colombia 2025, el presidente Gustavo Petro defendió públicamente la adquisición de aviones de combate suecos Gripen y planteó la necesidad de que Colombia avance hacia la producción de su propio armamento, en nombre de la soberanía nacional y la independencia tecnológica.

El mandatario aseguró que las Fuerzas Militares no pueden depender exclusivamente de otros países para su equipamiento estratégico. “Que no dependa sino de Colombia misma, no porque rechacemos la ayuda, sino o tu país soberano debe ser así”, dijo Petro, al explicar su visión sobre la defensa y la producción militar nacional.

“Hay dos fases que sobrevienen: una, la compra de armamentos; dos, la producción de esos armamentos por Colombia misma, para que seamos nosotros los dueños de las armas que producimos”, agregó el jefe de Estado. En su discurso, enfatizó que depender de proveedores externos implica riesgos geopolíticos: “Si dependes de otros, no sobrevives, porque el mundo cambia como lo hemos visto, porque lo que eran amigos antes no lo son ahora”.

El presidente insistió en que Colombia debe diversificar sus proveedores y evitar acuerdos exclusivos con naciones que puedan tener cuestionamientos en materia de derechos humanos. “Lo hagamos con muchos países, que no sea un solo país, incluso que no sea con países que hoy son duramente cuestionados en el desarrollo al cuidado de los derechos humanos en el planeta”.

Sobre la presencia del Gobierno sueco en la feria, Petro confirmó que uno de los contratos de defensa ya en curso es el de los aviones Gripen. “Uno es el tema de los aviones Gripen que aquí se muestran, por eso la presencia de la embajadora y del ministro de Defensa sueco”, explicó.

Petro también advirtió sobre el deterioro de la capacidad operativa de las Fuerzas Militares: “La fuerza pública de Colombia, contrario a lo que la prensa piensa, se ha venido debilitando en las últimas décadas”, dijo, señalando el envejecimiento de aeronaves clave como los aviones Hércules y los Kfir: “Pero no porque sean malos los Hércules, sino porque están viejitos, viejitos, viejitos, como los kafir israelíes”.

El presidente habló de la urgencia de renovar la capacidad militar del país: “Toca renovar casi que de un solo manotazo las armas de la República, porque si no, cada vez tendremos más ineficiencia”, agregó, y planteó que esa renovación podría financiarse a través del mecanismo de vigencias futuras.

Finalmente, Petro resaltó que esa modernización debe tener dos objetivos: enfrentar con mayor eficacia la criminalidad y prepararse para los retos que traerá la crisis climática. “Tener un instrumento de prevención suficiente para asumir los retos de la crisis climática, pues serán bienvenidas mientras las producimos”, puntualizo.

Suecia destaca capacidad de innovación y alianzas estratégicas

Durante el evento, el ministro de Defensa de Suecia, Pål Henning Jonson, respaldó la alianza con Colombia y destacó la trayectoria de su país en el diseño y producción de tecnología militar avanzada:

“¿Con quiénes desarrollar conjuntamente un ecosistema común de defensa? Porque sabemos que estas asociaciones dan resultados efectivos. Después de todo, no hay otro país de 10 millones de habitantes en el mundo con la capacidad de diseñar y producir plataformas avanzadas en todos los dominios, como aviones de combate, submarinos, vehículos de combate de infantería y sistemas de artillería”.

El ministro sueco atribuyó ese logro a “las asociaciones sólidas y nuestra fuerte cultura de innovación civil y militar”.

La F-AIR Colombia 2025, que tiene a Suecia como país invitado, se extenderá hasta el 13 de julio y reúne a delegaciones de más de 25 países, con un componente académico centrado en innovación, energías limpias y soberanía tecnológica.