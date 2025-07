“Manipuló el arma en la discoteca, se le salió el tiro y le dio a mi hija”: padre de joven psicóloga

Cartagena

Las autoridades investigan la muerte de la joven psicóloga de 28 años, Seily Paola de Hoyos, en hechos ocurridos dentro de una discoteca ubicada en la calle El Mamón del barrio El Bosque de Cartagena. La versión inicial de la Policía indica que la mujer habría sido impactada por una bala perdida.

Gilberto de Hoyos, padre de la joven fallecida, exigió justicia y pronto esclarecimiento del hecho. El reconocido líder comunal denunció que el presunto responsable sería un mánager musical, quien presuntamente, habría ingresado armado al establecimiento sin inconvenientes bajo los efectos del alcohol.

Según Gilberto, el supuesto responsable compartió con su hija y las personas que se encontraban con ella porque era conocido de una de las amigas de Seily. Al parecer, el hombre empezó a manipular el arma de fuego dentro de la discoteca y, de un momento a otro, “se le salió el tiro” que terminó impactando en la cabeza de la joven psicóloga.

“Tipo 4 de la mañana este muchacho comenzó a compartir con mi hija y las amigas, sacó un arma, empezó a manipularla ahí a amagar frente a las muchachas, luego se le salió y le impactó a mi hija en la cabeza. Yo lo que quiero es que haya justicia y que responda, porque no mató a ninguno, mató a mi hija que era psicóloga”, expresó.

Gilberto de Hoyos denunció que, al parecer, este hombre habría ingresado sin ser requisado por el personal de seguridad de la discoteca.

“Como son personas como dice uno acá en el ambiente popular “cartelúas” manejan la fama, son DJs, son managers y son de confianza en esas discotecas, me imagino que los porteros no lo requisan. Estábamos allí porque celebrábamos el cumpleaños de mi cuñado, yo me fui tipo 1:30 y eso pasó horas después”, expresó.

Pregunto responsable se entregará voluntariamente

Caracol Radio conoció que el presunto responsable de la muerte de la joven psicóloga se entregará en las próximas horas de manera voluntaria ante la Fiscalía General de la Nación.

Así lo reveló la abogada del hombre implicado en el homicidio en una carta que fue enviada al ente acusador.

“Acudió a mí el día martes 8 de julio de los cursantes con el fin de requerir mis servicios profesionales con el ánimo de entregarse de manera voluntaria a las autoridades judiciales con el fin de esclarecer los hechos acontecidos en la madrugada del 7 de julio y donde resulto como víctima trágica de los hechos acontecidos la joven quien en vida se llamaba Seili de Hoyos Acosta. Manifiesto desde ya que mi defendido desea afrontar las consecuencias surgidas por estos hechos y que su intención es el esclarecimiento de los mismos, sin ánimo alguno de querer evadir la justicia”, expresó la abogada en la misiva.