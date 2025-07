La odisea para pasar por una calle de la ciudad porque hay cables caídos

Bucaramanga

Los cables que van de poste en poste al parecer del servicio de telecomunicaciones, en la carrera 25 entre calles 34 y 35, están caídos, colgando a baja altura, desde hace más de 15 días, obligando a conductores y motociclistas a detenerse y alzarlos para poder pasar. Esta situación no solo pone en riesgo la vida de quienes circulan por la zona, sino que podría generar accidentes graves, según menciona la comunidad.

Vea aquí el video:

Jose Iván Olave, hombre que frecuenta este sector, detalla la problemática: "Con una cantidad de cables caídos, casi caen al piso. Me dicen los señores del barrio que han llamado insistentemente a la Electrificadora de Santander, a Movistar, a Claro, a todas esas líneas que corresponde todo ese cablerío que hay en toda la ciudad. Nadie le ha puesto cuidado. Sí, y es increíble porque puede haber un accidente, una persona que pueda coger un cable, terrible la situación porque llega a pasar un camión derecho y no me puedo imaginar toda esa cantidad de cables que va a tumbar".

La comunidad del sector exige una pronto solución a las autoridades ya que no desean que suceda un caso similar al del barrio Campo Hermoso, en donde Diego Fernán Gutiérrez un motociclista, fue decapitado por un cable que estaba sobre la vía.