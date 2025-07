Kevin Parra descartó a dos equipos tradicionales de Colombia para jugar en Equidad: ¿Cuáles son?

La Equidad es el equipo que más fichó futbolistas para el segundo semestre de la Liga Colombiana. Con un total de 18 nombres fue presentado el proyecto deportivo de los Aseguradores para afrontar un nuevo campeonato.

Este miércoles 9 de julio, el VBAR de Caracol Radio, estuvo en diálogo con Kevin Parra, futbolista que llegó a Equidad para el segundo semestre de la Liga y que tiene pasado en Atlético Nacional. En la charla confesó por qué decidió salir de cuadro Verdolaga, también sobre como ha sido su llegada al club bogotano y finalmente mencionó algunos equipos que estaban interesados en él.

Sobre la sede deportiva de La Equidad

“La verdad estoy muy asombrado, es un club muy organizado. Tiene una sede espectacular, yo creo que está entre las mejores de los equipos en Colombia, yo que tuve la oportunidad de estar en Atlético Nacional, creo que ambas instituciones tienen muchas cosas similares”.

¿Por qué dejar a Atlético Nacional?

“Yo en lo personal tomé la decisión de salir de club porque no tenía la continuidad que tuve al principio, lastimosamente me lesioné, entonces esa necesidad de salir y busca más minutos, más partidos y poder demostrar todo lo que yo puedo darle a un club. Estoy muy contento de estar en Equidad, me han tratado muy bien”.

¿Javier Gandolfi le dijo que no iba a tener minutos?

“La verdad que no, no se tocó ese tema ni me dijeron nada sobre eso. La decisión fue mutua, yo sabía qué estar en el equipo más grande y jugar algunos minutos, pero no era lo que yo quería y no iba a estar conforme, por eso decidí salir de Atlético Nacional”.

¿Qué equipos estaban interesados?

“Había la posibilidad de Bucaramanga, Once Caldas y otros varios equipos interesados en contar conmigo”.