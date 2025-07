Jhon Arias y su sueño de jugar en Europa: equipo de Premier League haría millonaria oferta

Jhon Arias fue uno de los mejores jugadores del Mundial de Clubes. El colombiano deslumbró y fue clave para llevar a Fluminense hasta las semifinales, instancia en la que cayó por 2-0 contra Chelsea, con un Joao Pedro, exjugador del equipo Carioca, que acabó con la ilusión del equipo dirigido por Renato Gaucho.

Tanto Arias, como Richard Ríos (Palmeiras) y Nelson Deossa (Monterrey), figuraron con sus respectivos y tuvieron una gran vitrina en la Copa del Mundo, la cual los puede llevar a Europa. En el caso de Arias, de 27 años, parece el momento adecuado para dar el salto, luego de haber manifestado, en varias oportunidades, su deseo de jugar en el Viejo Continente. Por la edad y el nivel en el que está, debería ser ahora.

Arias y su sueño de jugar en Europa, pero no habría ofertas por él

Arias, ídolo del Flu tras haber sido fundamental en la obtención de la Copa Libertadores 2023 ante Boca Juniors, lleva buscando desde hace varios mercados salir a Europa. Sin embargo, en enero, tras no haber logrado un traspaso, renovó su contrato con el equipo Tricolor hasta mediados de 2028 y convirtiéndose en uno de los mejores salarios del plantel.

Tras la eliminación a manos del Chelsea, a Arias le preguntaron por su futuro. “Veremos qué nos depara el futuro, yo siempre he tenido claro un sueño desde niño (jugar en Europa). Veremos qué nos depara el futuro, ahorita es tomar este trago amargo y sabernos reponer. Hicimos un buen campeonato. Así es el fútbol”, aseguró agregando que hasta el último día defenderá con pasión los colores del Flu.

No obstante, GloboEsporte de Brasil, informó que, de momento, al club no han llegado propuestas por el chocoano. “Actualmente, no hay ofertas sobre la mesa por el jugador. El valor del centrocampista ha aumentado durante el torneo, destacando precisamente por sus buenas actuaciones contra el Borussia Dortmund y el Inter de Milán”.

Del mismo modo, amplían que la mejor oferta recibida hasta la fecha fue del Zenit de Rusia, por unos 12 millones de euros, y fue rechazada por el jugador a principio de año. El objetivo de Flu, por su parte, es que Arias se quede por un buen tiempo y seguir ampliando su legado en la institución, aunque previo a la renovación se acordó que, de llegar ofertas desde Europa, el club negociaría su transferencia.

Everaldo y su elogio a Jhon Arias

— DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) July 9, 2025

Equipo de la Premier League lo buscaría

La agencia RTI Esporte informó este miércoles 9 de julio que Aston Villa de la Premier League, ya se había contactado con el entorno de Arias durante el Mundial de Clubes. Sin embargo, el agente del futbolista, remitió ese acercamiento a Fluminense, quien manifestó que no iba a comenzar negociaciones por el jugador en ese momento.

“Ahora, el club inglés promete reanudar los contactos para fichar al colombiano. En aquel momento, el director del club señaló un precio muy alto por el jugador. A pesar de ello, el Aston Villa está realizando gestiones entre bastidores para incorporarlo a su plantilla”, se lee en la publicación.

Aston Villa estaría evaluando presentar una oferta de 20 millones de euros, que serían 18 millones fijos y otros 2 millones en variables.