“Dijeron que nos iban a sacar a la fuerza si no nos salimos”: desplazado del Catatumbo en Cúcuta

Cúcuta

Hay temor entre los desplazados del Catatumbo, a quienes ya les notificaron que deben abandonar los hoteles en Cúcuta, donde se encuentran desde el pasado mes de enero.

“No sabemos que vamos a hacer, nos dijeron que ya se habían acabado los recursos y la gente que seguimos acá es porque no podemos volver a nuestras tierras, nuestras vidas corren peligro” dijo uno de los desplazados.

Aseguró que ya han sido notificados que entre el 20 y el 22 de julio, deben salir de los hoteles y buscan refugio en otro lugar.

“Muchas de las personas que estamos acá, necesitamos tratamientos médicos. Yo estoy pendiente de una cirugía y no sé que voy a hacer, no tengo familiares acá, no puedo regresar porque me matan. Soy un adulto de 73 años y ya nadie me da trabajo, no sé que voy a hacer”.

Indicó esta persona que ya recibieron carta con resolución por parte de la Unidad de Víctimas. “Pero ese papel no es garantía de nada”.