Revelan que Luis Díaz podría quedarse sin jugar al menos seis meses en caso de fichar por Barcelona

Continúan los rumores en torno al futuro deportivo de Luis Díaz. Al supuesto acuerdo salarial que alcanzó con el Bayern Múnich, ahora se suma la última ofensiva del Barcelona por ficharle.

Y es que con la renovación de Nico Williams con el Athletic Club, el cuadro blaugrana se quedó sin su primera opción para reforzar el juego por las bandas. Así las cosas, y a pesar de haber sido descartado anteriormente, Lucho vuelve a ser prioridad.

Ahora bien, en las últimas horas trascendió que de hacerse realidad el negocio entre Liverpool y Barcelona, Díaz podría correr el riesgo de no tener actividad de alta competencia por al menos seis meses.

Luis Díaz podría quedarse sin jugar en caso de fichar por Barcelona

El Diario AS informó este martes 8 de julio que el Barcelona "ya trabaja con los agentes de Luis Díaz en la confección de un borrador de contrato“, el cual entrará en vigor siempre y cuando Liverpool decida vender a su estrella cafetera.

Ahora bien, en todo esto hay un problema. Resulta que el cuadro blaugrana tiene problemas con el Fair Play Financiero, mismo que por poco le priva de contar con Dani Olmo tanto en verano del año pasado como en enero de este año. Así pues, la contratación del guajiro podría desencadenar una sanción de parte de LaLiga contra el cuadro culé y en dicho sentido impediría que el extremo pudiese jugar a nivel local.

En el caso de Nico Williams, por ejemplo, su entorno propuso una cláusula de liberación, en la cual se le permitía al jugador salir como agente libre, en caso de que LaLiga le impidiese jugar. Ahora bien, según AS, Luis Díaz habría dado el aval para que esa cláusula no aplique en su caso y en lugar de ello recibiera una remuneración económica.

“La oficina de representación del internacional cafetero pretende incluir una ‘indemnización’ que obligaría al Barça a pagarle al colombiano una cantidad considerable en el que caso de que su inscripción no fuese formalizada antes del 31 de agosto. Esto es, Luis Díaz no podría salir gratis del Barça en el caso de que estampase su firma, pero el club azulgrana se haría cargo de los gastos del perjuicio deportivo que tendría para el colombiano no poder jugar", se detalla.

¿Cuánto tiempo estaría Luis Díaz sin jugar?

El daño deportivo sería significativo, pues Lucho estaría, por lo menos, seis meses inactivo (hasta el primero de enero del 2026, cuando abre el mercado de invierno). Situación que afectaría también a la Selección Colombia, teniendo en cuenta que en ese lapso de tiempo están programados los últimos juegos de las Eliminatorias y compromisos amistosos en Estados Unidos.

Después de esto, se podría revisar su situación en el Barcelona y con ello determinar si continúa en la institución o sale vendido-cedido.