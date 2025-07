“Intentaron doparme”: Escandalosa acusación contra el equipo del colombiano Jhon Durán

Fenerbahce buscará volver a ganar la Liga de Turquía luego de más de 10 años de sequía en este campeonato (la última fue en la temporada 2013-2014). Por esta razón, el club se refuerza con jugadores de renombre para intentar pelear el título, que quedó en la última campaña en manos del Galatasaray.

Uno de esos fichajes estelares es el del colombiano Jhon Jáder Durán, quien fue presentado el pasado 6 de julio como incorporación del equipo. El antioqueño llega en calidad de préstamo, desde Al Nassr, por un año y sin posibilidades de opción de compra.

Impactantes fueron las palabras del jugador francés Allan Saint-Maximin, quien estuvo cedido durante la pasada temporada en Fenerbahce, procedente del Al Ahly de Arabia Saudita. El jugador no tuvo una buena experiencia por el conjunto turco, incluso el técnico, José Mourinho, en su momento dijo sobre Saint-Maximin: “Puede editar fotos si quiere... no ha entrenado cuatro días seguidos en los últimos tres meses”.

El francés, por su parte, en diálogo con el canal con el canal de YouTube de su compatriota Zack Nani, hace unos días, aseguró que intentaron doparlo. “Soy una persona honesta, y tampoco me gustaría poner a personas en situaciones delicadas. Pero he llegado a una etapa en la que ya no tengo miedo a nada. Intentaron doparme, inyectándome cosas sin sentido. Me encontré situaciones muy locas en el Fenerbahce, que inevitablemente me afectaron”, contó.

El atacante aseguró que nunca dijo nada por miedo a que le pasara algo. “Pasaron muchas cosas. Podría escribir un libro sobre ello. Intentas no decir cosas porque también te amenazan, te dicen claramente que si hablas, te haremos esto o te haremos lo otro. Te enfrentas a ciertas cosas que van más allá del fútbol. Te enteras de que las personas implicadas también tenían opiniones e instrucciones. Piensas: ¿De verdad lo ha hecho a propósito? ¿Es esto normal? Te intentan inyectar cosas que no tienen sentido", agregó.

Fenerbahce respondió y Saint-Maximin aclaró

El club se mostró impactado por las palabras del francés y anunció acciones legales: “La distorsión de los hechos por parte del atleta sobre el tratamiento que recibió tras un problema de salud constituye un intento de dañar la reputación de nuestro club. Como Club Deportivo Fenerbahçe, queremos informar al público que haremos uso de todos nuestros derechos legales contra cualquier declaración engañosa o distorsionada que afecte a nuestra reputación corporativa", se lee en el comunicado.

ZORUNLU AÇIKLAMA



2024-25 sezonunda formamızı giymiş olan Allan Saint-Maximin’in, bir sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamaları hayretle takip ettik.



Sporcunun yaşadığı bir sağlık sorunu sonrasında kendisine uygulanan tedavi sürecine ilişkin gerçekleri kamuoyuna… — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 4, 2025

Por su parte, Allan Saint-Maximin volvió a referirse a la situación, manifestado que lo mencionado tenía que ver con un tratamiento que se considera dopante. “Veo que las cosas van por todas partes en Twitter, así que voy a aclarar lo que dije. Me refería a esta gente del club que está dispuesta a todo. En mi caso, cuando estuve enfermo, prácticamente me dieron un tratamiento que se considera un producto dopante. No sé por qué este equipo médico hizo eso”.