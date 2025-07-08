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“Era muy difícil prever lo que iba a ocurrir”: Alan Trevino sobre inundaciones en Texas

Alan Trevino, jefe adjunto de la Oficina del sheriff del Condado de Burnet, Texas, pasó por los micrófonos de La W para entregar detalles de las consecuencias que han dejado las inundaciones en esa zona de Estados Unidos y las labores de rescate que llevan a cabo.

En primer lugar, señaló que “hay que mirar los sistemas de alerta para el condado, pero creo que a la larga lo que causó esto fue la madre naturaleza, fue en la madrugada, todo estaba muy oscuro (…) los funcionarios estaban respondiendo a los llamados de las personas, era muy difícil prever lo que iba a ocurrir”.

Asimismo, explicó que en su condado solo hay un desaparecido, “estamos en etapa de recuperación en este momento, ya es el día 4 de rescate de los desaparecidos y tenemos confianza que vamos a poder recuperar a la persona que nos hace falta en el condado”.

Por otra parte, Trevino indicó que “Donald Trump va a ser criticado si llega o no al estado de Texas, él hace lo que mejor le parece. Las personas podrían estar muy emocionados y alentados de verlo en este momento tan difícil para Texas”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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