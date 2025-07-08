“Era muy difícil prever lo que iba a ocurrir”: Alan Trevino sobre inundaciones en Texas
El jefe adjunto de la Oficina del sheriff del Condado de Burnet aseguró que las personas estarían muy felices de contar con la presencia del presidente Donald Trump en la zona de la emergencia.
“Era muy difícil prever lo que iba a ocurrir”: Alan Trevino sobre inundaciones en Texas
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Alan Trevino, jefe adjunto de la Oficina del sheriff del Condado de Burnet, Texas, pasó por los micrófonos de La W para entregar detalles de las consecuencias que han dejado las inundaciones en esa zona de Estados Unidos y las labores de rescate que llevan a cabo.
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En primer lugar, señaló que “hay que mirar los sistemas de alerta para el condado, pero creo que a la larga lo que causó esto fue la madre naturaleza, fue en la madrugada, todo estaba muy oscuro (…) los funcionarios estaban respondiendo a los llamados de las personas, era muy difícil prever lo que iba a ocurrir”.
Asimismo, explicó que en su condado solo hay un desaparecido, “estamos en etapa de recuperación en este momento, ya es el día 4 de rescate de los desaparecidos y tenemos confianza que vamos a poder recuperar a la persona que nos hace falta en el condado”.
Por otra parte, Trevino indicó que “Donald Trump va a ser criticado si llega o no al estado de Texas, él hace lo que mejor le parece. Las personas podrían estar muy emocionados y alentados de verlo en este momento tan difícil para Texas”.
Escuche la entrevista completa a continuación:
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