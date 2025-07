Ante el incidente de las cartas y llamado a consultas, ¿es posible recomponer la relación con EE.UU?

En Hora20 el análisis a las relaciones con Estados Unidos, lo que ha pasado desde el llamado a consulta de los embajadores y lo que revela la carta que le envió el presidente Petro a Donald Trump sobre el golpe de Estado. Después, el análisis a la coyuntura política a partir de una encuesta sobre intención de voto e imagen del gobierno a un mes del atentado contra Miguel Uribe... los avances judiciales y los avances políticos.

Lo que dicen los panelistas

Claudia Palacios, periodista y columnista en El Tiempo, planteó que el país se ha ido acostumbrando a bajarle la caña a las declaraciones del Presidente y que hasta los mercados se han acostumbrado, “el hecho de que la carta no haya funcionado es porque afuera es diferente, el gobierno de EE. UU. hasta ahora ha enviado otras señales”. Sobre lo que está en juego, dijo que están temas como aranceles, lo del proceso de certificación que es septiembre, “entonces de alguna manera es tener un haz o una carta a favor en negociaciones en las que entramos en desventaja por cuenta de diferencias diplomáticas. Menos mal hay García-Peña, Sarabia, Murillo, ellos han logrado apagar incendios para no estar peor por cuenta de estas diferencias”. De otro lado, dijo que el mundo ideal es la prudencia, “sabemos que eso no va a pasar porque eso no los caracteriza, pero sí toca confirmar todo antes de decirlo y esto empieza porque Petro dice que un vecino dice que hay golpe de Estado en construcción”.

Sobre la encuesta de Guarumo, dijo que el reto frente a lo ocurrido con Miguel Uribe viene relativamente en corto tiempo porque hay que encontrar balance entre humanidad y pragmatismo, “el mayor reto es el del Centro Democrático porque hasta qué punto se apaga a sus candidatos dando espera de qué pasa y otro punto es el veredicto es el juicio a Uribe y el impacto en intención de voto”.

Para Alejandro Toro, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, el presidente Petro pide disculpas en su carta, “no creo que Trump la tenga en la mesa de noche, pero es importante porque se pide disculpas y dice que Rubio nada tiene que ver, pero eso no significa que hay otros nombres y de personas que están en un audio”. También dijo que queda claro que el Presidente no retrocede en sus convicciones personales, “pero acá habrá confrontación hasta que salga Petro porque son dos modelos de ver el mundo en lo político, social y no coinciden en casi nada, no se van a encontrar en algunos temas como Palestina, de cómo finalizar el narcotráfico porque para ellos hay una medida en cultivos ilícitos, para Petro no hay que atacar eslabón más débil de la cadena”.

Sobre la encuesta de Guarumo, dijo que es necesario seguir midiendo a Miguel Uribe en las mediciones de intención de voto, “él agrupa unos candidatos que hoy terminan reduciéndose como Cabal o Paloma porque agrupa todo ese sector político”. Frente a Daniel Quintero, dijo que es la persona que más crece, que es cercano a él y que la justicia logrará determinar su inocencia en los escándalos de corrupción.

Camilo Granada, politólogo, economista, exalto, consejero presidencial para las comunicaciones y consultor, planteó que lo ocurrido con la carta del presidente Petro demuestra lo poco importantes que somos como país para Estados Unidos, “Trump tiene otros problemas. Si la recibió, entender y dedicarle un tiempo a la carta de Petro en la que mezcla varios temas, parece Chespirito y el presidente tiene otras cosas y eso lo demuestra la ignorancia de su portavoz”. De otro lado, dijo que pensar que el problema con EE. UU. es un problema de pequeñas crisis como deportados, como drogas, como el golpe es un error profundo, “lo que pasa en la relación es mucho más grave y más estructural causado por temas ideológicos, si no también respecto a qué papel cumple Colombia en su función de aliado en la región con EE. UU. y si lo ve como un aliado serio y confiable en la región y eso demuestra el llamado a consultas de McNamara y la respuesta de Petro de hacer lo mismo”.

En cuanto a lo que revela Guarumo sobre Miguel Uribe, dijo que es un caso que despierta políticamente una ola de simpatía que es natural y que se siente, “tengo algo de preocupación que sea un apoyo político-electoral y ahí tendría precaución en la idea de incluir a una persona en esa situación en encuestas, pero también sería inadmisible quitarlo, entonces creo que toca mantenerlo, pero para los que creen que esto define la situación en el Centro Democrático sobre quien es el candidato, es alejado”.

Andrés Forero, representante a la Cámara por el Centro Democrático, resaltó que el tema de cómo se manejan relaciones y la diplomacia de micrófono hace daño, “el Presidente se embriaga en discursos y hace declaraciones salidas de tono y recoge estos dichos de Maduro y acusa a Rubio de una conspiración sin prueba alguna; para EE. UU. somos marginales y en este caso ellos dicen que de todas maneras y a pesar de que en aranceles es marginal, si estuviéramos calmados nos dejaban con el 10% de arancel y hasta pensarían en bajarlo, pero en este caso nos exponemos innecesariamente porque Trump ha tenido discurso sobre lo que pasó con los trinos de enero sobre los migrantes”.

Frente a lo que ha pasado con Miguel Uribe, dijo que ahí hay un dilema, “la verdad es que sería un mal mensaje excluirlo de la lista, en este momento todos esperamos que se recupere, si es candidato eso es de segundo orden en el tema, la prioridad es que vuelva”. Comentó que el Centro Democrático tiene otros cuatro precandidatos que decidieron suspender la campaña de manera conjunta, “se esperaba tener candidato en diciembre, en principio no se tomaría decisión, pero la intención de voto refleja esa empatía que ha generado lo de Miguel, un hombre vehemente, sin escándalos, honesto y pues lo conocen y tienen una conexión de empatía profunda”.