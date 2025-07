“Me causaron un daño moral”: EN VIVO, Álvaro Uribe Vélez expone sus alegatos de conclusión

Este lunes 7 de julio, el expresidente Álvaro Uribe Vélez expone sus alegatos de conclusión ante la juez 44 penal de conocimiento, Sandra Liana Heredia.

Llegó al Complejo Judicial de Paloquemao, acompañado de su esposa, Lina Moreno, la senadora, Paloma Valencia, y otros familiares, frente a los cuales tomó la palabra en el juicio que se adelanta en su contra por presunta manipulación de testigos.

El exmandatario de los colombianos explica por qué es inocente de los delitos soborno, soborno en la actuación penal y fraude procesal, por los que lo acusó la Fiscalía.

Inició asegurando que su interés “no se restringe a decir que la Fiscalía no pudo probar los delitos que injustamente me asignaron. Mi interés como miembro de familia, ciudadano y expresidente es que se pruebe que a lo largo de estos años he dicho la verdad”.

Uribe Vélez, advirtió que el senador Iván Cepeda, hoy considerado como la principal victima en el juicio, “hizo sus campañas” al Congreso “afectando” su reputación.

“Me causaron un daño moral. Mi interés es defender también mi reputación y la de mi familia. Me causaron una afectación electoral muy grande y de opinión. Basta mirar la fecha del inhibitorio al senador Cepeda y de las compulsas a mi persona ese 16 de febrero de 2018, pocos días antes de la elección al Congreso. Esto demuestra que no es correcto lo que me asigna la señora fiscal. Al contrario, el senador Cepeda hizo sus campañas a Cámara y Senado afectando mi reputación", dijo.

Siga en vivo la audiencia: