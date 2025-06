“Álvaro Uribe Vélez siempre pidió la verdad. La tesis de la Fiscalía quedó desvirtuada”: Defensa

Comienza la recta final del juicio al expresidente Álvaro Uribe Vélez, uno de los procesos judiciales más complejos de la historia reciente de Colombia. Luego de cuatro meses de audiencias, culminó la practica probatoria, dando inició a los alegatos de conclusión que preceden el veredicto final.

El exmandatario fue acusado por tres delitos: soborno, soborno en la actuación penal y fraude procesal. La Fiscalía lo señala de ser, por medio del abogado Diego Cadena, el “determinador de una serie de peregrinajes en las cárceles del país buscando testigos falsos contra Iván Cepeda”, y que cambiaran las versiones entregadas a la justicia que lo vinculaban con grupos paramilitares.

Su defensa, por el contrario, ha insistido en que Uribe Vélez nunca pidió sobornar testigos y que siempre buscó que se dijera la verdad a la justicia, frente a lo que consideró un supuesto “complot” orquestado por el senador Cepeda para incriminar a los hermanos Uribe Vélez

“Lo que pudieron ver los colombianos es claro, Álvaro Uribe no sobornó ningún testigo”: así serán los alegatos de conclusión de la defensa

El abogado Juan Felipe Amaya se refirió en Caracol Radio al fin de la practica probatoria del juicio expuesta en 57 audiencias, en las que, consideró que, “la realidad que pudieron ver todos los colombianos es una muy clara, y es que Álvaro Uribe Vélez no determinó a nadie a sobornar o a manipular a ningún testigo. No hizo lo que dice la Fiscalía sobre un supuesto peregrinaje en las cárceles para conseguir testimonios, eso quedó totalmente desvirtuado”.

Amaya sostiene que lo que se mostró en cada uno de los episodios que compone la acusación “es que era información que le llegaba a Álvaro Uribe Vélez y que él dentro de su legítimo derecho a la defensa, como lo tiene cualquier ciudadano colombiano, solicitaba que se realizaran actividades de verificación. Pero lo más importante es que dentro de esas actividades quedó una constante totalmente establecida: Siempre, siempre lo que pidió Álvaro Uribe Vélez fue la verdad, y eso lo contrastaremos en los alegatos de conclusión”.

¿Qué pasará en los alegatos?, la confrontación de dos teorías del caso

Los alegatos de conclusión es la etapa del juicio en la que las partes -Fiscalía - victimas reconocidas- Procuraduría -y Defensa- presentarán sus últimos argumentos para persuadir a la juez 44 penal de conocimiento, Sandra Liliana Heredia, para que emita un veredicto según sus pretensiones.

“La defensa va a ser un ejercicio muy detenido de demostrarle a la señora juez y a todos los colombianos la confrontación de dos teorías del caso. La Fiscalía tenía que probar, que Álvaro Uribe Vélez hubiera determinado a alguna persona a sobornar a algún testigo, que hubiera buscado engañar a la administración de justicia, inducirla en error, tampoco se demostró. Todo lo contrario, lo que se mostró aquí fue que siempre había una constante en él: remitir toda la información que se obtenía a la Corte Suprema de Justicia y a las distintas autoridades, pidiendo que se verificara la información que se obtenía".

La credibilidad Juan Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez “ha quedado totalmente en entredicho”

“Vamos a mostrar que esa credibilidad de estas personas (testigos claves de la Fiscalía) ha quedado totalmente en entredicho y no solamente por que lo esté afirmando la defensa, no, es porque se trajeron distintas pruebas al juicio, incluso por parte de la propia Fiscalía que ponen en tela de juicio la credibilidad de estos dos testigos. Sobre Juan Guillermo Monsalve, un sinnúmero de testigos que desfilaron en este juicio mostraban cuáles eran sus verdaderas finalidades: se ufanaba dentro de la cárcel prácticamente con una relación de padrinazgo con del senador Cepeda por dar unas declaraciones en contra de Álvaro Uribe Vélez que no tienen ningún sustento“.

¿Por qué la defensa desistió de interrogar al denominado ‘testigo estrella’ contra Uribe?

“Aquí no se está evitando el conocimiento de los hechos que tuviera Juan Guillermo Monsalve, él fue uno de los primeros testigos de la Fiscalía y que tuvo la oportunidad de referirse ampliamente a los hechos objeto de la acusación. Y se le hizo un contrainterrogatorio bastante amplio, donde quedaron al desnudo múltiples mentiras que le ha hecho a la administración de justicia. La defensa no vio la necesidad de reiterar eso", dijo Amaya.