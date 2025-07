Invías no puede hacer mayor inversión en vía Chagualá en Quindío, solo señalización y mantenimiento

Armenia

Delegados del Instituto Nacional de Vías, Invías anunciaron que en 45 días comenzará la demarcación línea de la vía chaguala entre Calarcá y Salento una vía muy transitada que también comunica con Armenia, esto luego de solicitudes de la comunidad, concejales y diputados.

Desde el Invías también manifestaron que no pueden hacer grandes intervenciones en esa vía porque hay un proyecto de doble calzada que, aunque no está definida su inversión y tiempos de ejecución al estar establecida en un plan de obras, solo pueden hacer inversión en señalización y mantenimiento.

Y es que en la asamblea departamental hubo debate liderado por la diputada Beatriz Aristizábal donde delegados del Invías dieron a conocer los planes de intervención en cuanto a demarcación y señalización de esta importante carretera.

El concejal de Calarcá, Carlos Arturo Triviño, hizo el llamado precisamente para la señalización y la intervención en esta vía tan importante, no solamente para Calarcá y Armenia, sino para el departamento y señaló “es una vía principal, la cual debe tener algunos espacios peatonales para que la gente pueda montar en bicicleta, que pueda andar a pie. Porque es muy estrecha y es un peligro andar por la vía de Chagualá, es una buena vía, una buena alternativa, pero hay que hacerle mantenimiento y hacerle adecuación para que el peatón pueda caminar.

Además, que se había hablado, incluso hicieron obra de que iban a hacer una rotonda o una glorieta en el cruce hacia Salento y Armenia, pero eso como que quedó en el olvido.

El concejal puntualizó “Sí, esa esa rotonda quedó en el olvido, es como la que es la avenida Centenario, es en una vía allá que sale uno casi directamente al portal, pero hay que subir a dar la vuelta aquí, ahí necesita una rotonda para que uno que viene de Armenia o que venga de otra parte es que es directo para el portal. Es que aquí las cosas se hacen al revés, en vez de acortar la alarga.

Lo que dice el concejal es cierto, lo de la ahí en el cruce de Chagualá hacia Armenia y luego hacia autopistas del café, aunque eso es Salento, hay que decirlo, eso se quedó en el olvido, incluso ya se llenó de pasto otra vez, porque ahí llegó la máquina e intervino una parte de la tierra y que ya iba a comenzar y de un momento a otro eso que es del Invías quedó en el olvido.

Sin embargo, hablamos de lo de la señalización

La diputada Beatriz Aristizábal subrayó “Otro tema que se habló muy importante es el tema de la demarcación y señalización de la vía que comúnmente conocemos como Chagualá. Como diputada de hecho la solicitud en dos ocasiones a Invías para que, por favor, revisen la señalización y la demarcación de esta vía que se ha convertido en una vía muy transitada teniendo en cuenta los pare y siga de la María.

Y agregó “nos dieron una excelente noticia, se proyecta que para máximo 45 días la demarcación lineal de esta vía esté lista y lo que es la señalización horizontal y vertical para el mes de diciembre esté, digamos, ya instalada.

Diana Carolina Gálvez supervisora del Invías “esperamos en un terminó máximo de 45 días tener la vía demarcada, tenemos la señal, la pintura. Con el tema de tachas y señalización sí tenemos que esperar para que arranque este contrato grande que abarca todo el país, pero digamos que tenía viendo la señalización, pues la demarcación, o sea, la pintura, pues es un avance grande porque nosotros conocemos pues como la dificultad que tenemos en esta vía en cuanto a demarcación.

Con respecto a Bosque Residencial, al famoso bosque residencial, es un trámite que lleva 4 años, eso no lo desconocemos, pero también es importante aclarar que se ha venido haciendo con la constructora contacto, estableciendo contacto para poder sacar adelante el trámite. Quiero aclararles que la construcción de carriles de aceleración y desaceleración es una obligación de la constructora, no es una obligación del dueño del Invías.

Actualmente con bosque residencial estamos esperando que les actualicen la licencia de los locales para poder radicar ya a Bogotá y que salga el permiso y se construyan carriles de aceleración y desaceleración.

¿Qué pasa con el tema andén?

Ya nos han mandado varias solicitudes con el tema del andén, pero hasta tanto no tengamos construido los carriles de aceleración, no podemos saber qué espacio queda para el andén. Y segundo, cabe resaltar que este pedazo esta zona de Calarcá en el P O T aparece rural.

Y la obligación del Invías es hacer andenes en áreas urbanas y el P O T habla como una rural, por eso en su momento en el 2005 que se construyó no se contemplaron andenes porque no estaba todavía y no está todavía como un área eh urbana, sino rural. Y es Esto es para los habitantes, además también hay un colegio allí.

Invías no puede ser hacer mayores inversiones en la vía Chagualá

Delegado del Invías, allí en la asamblea, señaron que en esa vía no pueden hacer mayores inversiones porque está proyectada una doble calzada. El tema es que no se sabe cuándo. Pero como está proyectada no pueden hacer ni retornos, ni puentes, ni viaductos, y no sé si también eso tiene que ver con lo de la glorieta. No se dieron cuenta que había para hacer allí una doble calzada y entonces la glorieta tendría que hacerse otras especificaciones.

La supervisora del Invías, Diana Carolina Gálvez "Esta vía, como ustedes yo creo que ya conocen, tiene un estudio y un diseño de una doble calzada. Es una doble calzada que no será al corto plazo, por ahora no está al corto plazo, pero hay un diseño que de todas formas no se puede desconocer. Yo no puedo intervenir y hacer un retorno sobre una doble calzada que está que está en diseño porque sería un detrimento patrimonial, invertiría un recurso que después ya no ya no se no serviría.