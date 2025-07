Play/Pause Mostrar Opciones El Pulso del Fútbol, 7 de julio de 2025 45:20 Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles Luis Díaz / Getty Images

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre Luis Díaz y su actualidad en Liverpool y su no asistencia al funeral de Diogo Jota. César dijo: “Lamentablemente se presentó un suceso por el cual criticaron a Luis Díaz, porque no estuvo en el funeral de Diogo Jota y el día anterior estuvo con unos influencers. Hoy apareció la información de que le interesa al Bayern Múnich”. Sobre el tema Steven agregó: “Luis Díaz fue tendencia en estos días. Creo que en Inglaterra no le han dado bola, nosotros si le dimos más atención, también lo vi en Chile y en Argentina. Lo graduamos de mala persona y creo que no es justo”.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube

Facebook