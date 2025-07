Ciudadanos se quejan por recurrencia de incendios en Guayaquil en Armenia ¿Qué dicen autoridades?

Armenia

Tras el incendio que se registró en una vivienda que funciona como chatarrería se encienden las alarmas porque no es el primer caso que allí se presenta.

El vicepresidente de la Junta de Acción comunal del barrio Guayaquil, José Arcángel Molano evidenció la problemática donde en ese punto no solo ya se han registrado emergencias, sino que es recurrente la presencia de habitantes en situación de calle y el consumo de estupefacientes lo que empeora el panorama de seguridad.

Alertó por lo que considera es un gran riesgo de que se pueda generar otro incendio que afecte las viviendas aledañas y que Dios no lo quiera genere lesionados.

“Es una vaina de mal gusto, un un lote donde se llena mucho de habitantes de calle. El señor que funge de dueño es una persona que no está pensaría yo en sus cabales, es una persona que no coordina bien, que no piensa bien. Y este es el segundo incendio que se nos presenta en este sector y ya se ha de hecho muchas cosas con la alcaldía, la administración municipal, porque la idea es limpiar bien ese lote, clausurarlo, cerrarlo, no sé, pero pues ya eso es un peligro para las estructuras eh aledañas para la seguridad y para la tranquilidad de los habitantes del sector“, señaló.

Asimismo, denunció que en ese punto es común ver habitantes de calle y el dueño del establecimiento comercial al parecer no está en sus cinco sentidos por eso exige soluciones concretas por parte de las autoridades competentes.

Considera es alta la preocupación porque es reiterativa la problemática y es clave la intervención por la cantidad de basura que allí se alberga lo que agrava la problemática.

“Estamos preocupados como comunidad porque pues ya es muy reiterativo los incendios en este tipo de sectores donde eh son como no se puede decir habitaciones porque eso no cumple el propósito de una habitación, pero sí como metedero de habitantes de calle impresionante la cantidad de basura, de escombros, de cosas de segunda y pues también se da el consumo de drogas y pues eso es una cosa que se le ha dicho mucho la administración municipal y no han tomado carta en el asunto, esperemos que no pase nada para que después vengan a decir que ahora sí van a tomar cartas“, alertó.

El líder ciudadano espera se vean reflejadas dichas intervenciones para garantizar la seguridad en este importante sector de la ciudad.

Al respecto el secretario de Gobierno de la capital quindiana, Carlos Arturo Ramírez informó que es una vivienda con uso comercial y desde la administración municipal han establecido los operativos correspondientes.

Explicó que en el mes de marzo realizaron el último operativo donde cerraron parcialmente la actividad económica por ocho días, sin embargo, reconoció que continuaron las quejas de los ciudadanos por lo que nuevamente iniciaron con las intervenciones en chatarrerías en especial en este lugar.

“Aún así han seguido las quejas y por eso volvimos a iniciar una tarea con todas las chatarrerías, parqueaderos y demás dentro de las cuales estaba este lugar. Hemos tenido mucha información de consumo de estupefacientes al interior. Hemos tenido otras informaciones que están siendo evaluadas por nuestra policía nacional y seguimos trabajando en el tema", señaló.

Aclaró que hay situaciones que se salen de las manos entendiendo que es un predio privado y no se puede expropiar como ha solicitado la comunidad, pero frente a la actividad comercial sí ejercen los controles correspondientes.

Destacó: “Hemos escuchado la comunidad, pero hay situaciones que se nos salen de las manos. Un ejemplo, alguien de la comunidad nos decía, “¿Por qué no expropiar? Porque no es posible. Es un predio privado que está ejerciendo una actividad comercial. Nosotros, como alcaldía frente a esa actividad comercial, sí podemos ejercer algunas actividades, un ejemplo, es la suspensión de la actividad económica".