Mauricio Jaramillo renunció al Partido Liberal tras décadas de liderarlo en el Tolima

Tolima

En una carta en la que expresó lo sentía el exsenador, Mauricio Jaramillo, renunció al Partido Liberal, con el argumento que el momento que está viviendo esta colectividad ha permitido a las directivas nacionales alejarse de las bases y se amparen en el poder.

“Con razón Gaitán decía que el pueblo es superior a sus dirigentes, pues los últimos son solamente un poder constituido que existiría legalmente si el poder constituyente así lo dispusiera”, afirma en la carta del exsenador Liberal.

A la vez manifestó que “En ausencia del principio fundamental, cualquier democracia resulta una farsa, como la que hoy existe dentro del Partido Liberal, que infortunadamente bajo su dirección, ha tomado el camino de alejarse de sus bases y ampararse y ampararse exclusivamente en el poder constituido, que en este caso representa a un puñado de congresistas de sus afectos.

En otros apartes del documento, Jaramillo dijo que la ´parlamentarización´ de las decisiones del partido y la influencia de Simón Gaviria, Hijo del expresidente, Cesar Gaviria, de muestra de debilidad “Confirma el temor de la expresión del pueblo y la dirigencia que ha construido una historia liberal en las regiones”.

¿Aval del Partido Liberal a Gentil Gómez para las elecciones atípicas del 17 agosto terminó hundiendo esta colectividad?

Mauricio Jaramillo sostuvo que las determinaciones que se toman desde los escritorios de Bogotá y la Caracas, “por encima de los designios liberales que siempre ha ondeado la bandera roja en los territorios, es un atropello a la esencia del carácter democrática del Partido del Pueblo, que no me permito aceptar”.

Finalmente, Mauricio Jaramillo, dijo que “No seré, ni lo he sido cómplice de la degradación de los valores liberales, mis orígenes, mis convicciones y mi historia dentro del Partido, no admite silencio, ni la indiferencia frente a una dirección arbitraria, injusta y penosa, que con sus repetidas actuaciones solo ha logrado que los verdaderos liberales emprenda otros caminos.