Tomás Restrepo, colombiano campeón mundial de Golf: “Quiero competir en las grandes ligas”

Tomás Restrepo, actual campeón mundial de la Toyota Junior Golf World Cup, estuvo en diálogo con el Diario AS y el periodista de Caracol Radio, César Augusto Londoño. En la entrevista, el joven deportista colombiano habló sobre su futuro en el mundo del Golf.

Es importante recordar, que Tomás Restrepo, logró todos los objetivos del calendario de la DJCG (División Junior Colombiana de Golf). Ganó el Campeonato Nacional Infantil, la el Campeonato Nacional Juvenil, el Campeonato Sudamericano Juvenil y recientemente el Mundial de Japón.

Sobre el campeonato mundial de la Toyota Junior Golf World Cup

En primer lugar, esto mencionó Tomás a César Augusto sobre lo logrado hace poco: “Cada día me impresiono un poco más, cada día veo la importancia de lo que logré. Muy feliz de llevar la bandera de Colombia a lo más alto y muy contento por lo que venga. Es una locura lo que el deporte puede hacer. Me mantengo en el presente y disfruto este momento porque en el golf son pocos los momentos en los que uno triunfa, hay que disfrutarlo al máximo”.

El colombiano, también expresó qué desea para su futuro, pues recordemos que tan solo tiene 17 años: “La carrera de un golfista es muy larga. Por mí, ojalá pudiera empezar a competir a nivel profesional en las grandes ligas en dos años, pero todo es un proceso; con trabajo, disciplina y esfuerzo todo llega a su debido tiempo, así que no estoy apresurado sobre cuándo llegará. Lo que me da confianza después de esta semana es que ya no es si llegará, si no cuándo llegará. Estoy muy feliz por eso, a seguir metiéndole por el mismo camino”.

Finalmente, Tomás Restrepo desde los 12 años se encuentra demostrando su talento en el Golf y también anhelada poder estudiar administración y poder competir a nivel universitario para seguir dándole alegrías a Colombia.