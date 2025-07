Juanfer Quintero, dolido con la hinchada del Medellín: Les envió contundente mensaje

Juan Fernando Quintero tuvo sentimientos encontrados el pasado 31 de mayo cuando visitó el Atanasio Girardot jugando para el América de Cali, pero enfrentando al equipo de sus amores, Independiente Medellín. Sin embargo, no contaba con que la afición del Poderoso lo insultara cada vez que tomaba el balón.

Y es que algún sector de la afición quedó dolida con el futbolista antioqueño por no haber firmado con el Medellín, después de haber regresado de Argentina. El Medellín le habría hecho en su momento una oferta, pero Juanfer, por los motivos que hayan sido, no la aceptó y eligió ir al América.

Juanfer, dolido con la hinchada del Medellín

En diálogo con la periodista Eva Rey, Quintero se mostró dolido por el trato que le dio la afición del Poderoso en el Atanasio Girardot. Manifestó que lo impactó porque es hincha de la institución, pero al ser cosas del fútbol, tampoco lo sorprende.

“Soy hincha del Medellín, jugué el último partido con el América y me insultó todo el estadio, la decepción que sentí... pero hace parte. Estas son las cosas que uno dice, no vale la pena. Me cambió el concepto, el sentimiento. Las veces que he llorado por el Medellín, que todos sepan que eres hincha del Medellín y te traten mal, es... no me lo esperaba, pero no me sorprende”, inició diciendo.

Juanfer recordó cuando, estando en Europa, decidió cumplir el sueño y jugar para el Medellín durante 2017, renunciando a muchas cosas. “Vine al Medellín a cumplir un sueño, con mi abuelo que tenía alzheimer, para que mi abuelo me viera jugar con el Medellín. Dejé todo. Eso es ser hincha del DIM. Llegas al campo y te insultan a ti y tu mamá, no pasa nada, no voy a devolver odio”, agregó.

No obstante, manifestó que lo sucedido no le quita su sentimiento por el equipo. “Tengo el escudo tatuado, eso es ser hincha del Medellín. Llorar por el Medellín, ir y sufrir cuando perdíamos una final”.

¿Cuál será el futuro de Juanfer Quintero?

Todo parece indicar que el futbolista de 32 años no seguirá en América, ante los inconvenientes que hubo por incumplimientos a su salario que él mismo reveló. “Desde el club me llamaron y me comunicaron que no iban a contar conmigo, además, ambas partes fuimos claros en querer terminar todo de la mejor manera. La dirigencia me dijo que no podían asumir el salario”, dijo.

De momento, vuelve a estar en el radar de River Plate y se habla que ha habido acercamientos, pero sin haber algo concreto. Se espera que en los próximos días quede resuelto cuál será su próximo equipo.