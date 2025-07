En el Quindío activan planes preventivos ante apariciones de banderas del ELN en el Eje Cafetero

Armenia

Frente a la ofensiva del ELN a nivel nacional y la aparición de banderas del grupo guerrillero en el corredor vial entre los municipios de Apía y Pueblo Rico en el departamento de Risaralda, las autoridades en el departamento incrementan los controles de seguridad para garantizar el orden público en el territorio.

El secretario del Interior encargado del departamento, Diego Alexander Santamaria Tabares, entregó un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos por la angustia que se ha generado ante la amenaza de este grupo en diferentes regiones del país.

Fue enfático en afirmar que a pesar de lo anterior no existe una información concreta que establezca un riesgo directo, pero no quiere decir que no tomen las medidas correspondientes de seguridad.

“Queremos enviar un mensaje de tranquilidad a toda la población del departamento del Quindío. Hasta el momento no existe información concreta que indique una amenaza directa para nuestro territorio. Sin embargo, desde la gobernación del Quindío en coordinación con el ejército nacional, la policía y todos los organismos de seguridad del Estado, hemos activado planes preventivos y de vigilancia permanente“, afirmó.

Especificó que desde la gobernación del departamento en articulación con Policía y Ejército activaron planes preventivos y de vigilancia permanente en los doce municipios.

“Todas las autoridades están en alerta máxima y trabajan trabajando articuladamente para garantizar la tranquilidad y el orden público en nuestros municipios. Nuestra prioridad es proteger la vida, la paz y la seguridad de cada ciudadano“, destacó.

Resaltó que es clave la denuncia ciudadana ante cualquier acción sospechosa que pueda alterar la tranquilidad del departamento.

“Invitamos a las comunidades a continuar con sus actividades normales, a mantener la calma y ante cualquier situación sospechosa informar de inmediato a todas las autoridades. En el Quindío es un territorio de paz y así lo queremos seguir defendiendo", puntualizó.