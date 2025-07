Sindicato del DANE se opone a la eliminación de la territorial centro - occidente en Caldas

Manizales

Más de 70 empleos están en riesgo en Caldas, Risaralda, Quindío y Tolima, ya que en el caso de Manizales, pasará a depender de Antioquia, lo que conlleva a la pérdida de autonomía y de contratación. Paola Raquel Hernández Peña, presidenta de Sintradane, recalca que la reorganización que hace la entidad no tiene en cuenta el componente humano.

“Es bastante preocupante porque la Resolución 811 de 2025 indica una redistribución de sedes del DANE eliminando la territorial que incluye a Manizales, Pereira, Armenia e Ibagué, desmembran el centro - occidente. Manizales pasa a depender de Antioquia; Pereira del Valle y Armenia e Ibagué de Bogotá, la reorganización no tiene el componente humano, pasará a ser una sede más, por lo que pierden autonomía en la contratación de personal. Incluso, la decisión va en contra de la Región Administrativa y de Planificación (RAP) del Eje Cafetero) porque estas cuatro ciudades han trabajado mancomunadamente y les ha funcionado. El DANE justifica que la reorganización es por la sobrecarga que hay en la territorial Bogotá que tiene un 30 % de las operaciones estadísticas, por supuesto que se debe mejorar, pero sin deshacer una territorial con buenos resultados”.

La Presidenta del sindicato, dice que es inexplicable que la excusa del DANE sea cerrar una territorial para abrir otra en Villavicencio, puesto que la centro - occidente arrojaba resultados positivos. Además, recalca que la territorial sur no tiene director hace unos meses y se ha sostenido sin problema.

“Es entendible que toca dar visibilidad a otras ciudades, pero sin necesidad de terminar la territorial centro - occidente. La excusa de ellos (DANE) es que debe ser a costo cero, pero con qué razón. Por ejemplo, la territorial sur lleva cinco meses con director encargado y ha funcionado sin ningún inconveniente, entonces, ¿por qué no crear una dirección territorial que pone una persona? Las directivas en cabeza de Piedad Urdinola y Claudia Díaz Fernández no han querido escuchar nuestras propuestas y no eso afectará solo a los funcionarios y contratistas de la entidad, sino al territorio”.

Hernández Peña, culmina diciendo que intentarán convencer a las directivas del DANE para derogar la resolución, asimismo, asegura que con el apoyo de la Asamblea de Caldas y la carta enviada al Presidente de la república, podrán obtener cambios a favor.