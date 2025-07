Alcaldía de Risaralda interpuso acción popular para que la ambulancia sea habilitada en emergencias

Manizales

No hay acuerdo entre la Alcaldía de Risaralda (Caldas), bomberos y directivas del hospital San Rafael, ya que ante las emergencias que se registran en el municipio, los pacientes no son trasladados en la ambulancia que hay en la población, puesto que no está autorizada por la Dirección Territorial de Salud de Caldas, pese a que en pocas circunstancias ha sido facilitada por los bomberos, ente que recibió en donación el vehículo medicalizado.

Alejandro Betancur, alcalde de Risaralda, afirma que la situación es preocupante. “El hospital donó la ambulancia al cuerpo de bomberos, pero prestaba un servicio como ambulatorio. Hoy la normatividad exige que estas ambulancias deben estar autorizadas por las territoriales, pero aquí no es así. Haciendo un análisis exhaustivo de la Ley 1775 (regula la función de los bomberos), tampoco es obligatorio que los cuerpos bomberiles acaten esta petición, siempre y cuando tengan un vehículo que se dedique a un proceso totalmente aparte, independiente de que tengan una ambulancia habilitada”.

El mandatario municipal aclara que el hospital es de carácter departamental sin ser ajeno de la situación que padecen los lesionados cuando necesitan ser trasladados. “Proponemos ser partícipes de algún recurso económico, pero no acarrear los gastos, costos y operativos de la ambulancia como tal, porque no somos prestadores de este servicio”.

Complementa diciendo que lo más viable es que un juez decida qué entidad debe prestar la ambulancia y enfatiza que el traslado de pacientes debe ser en condiciones dignas.