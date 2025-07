Santa Fe tiene listo un exjugador de Selección Colombia y tomó tajante decisión sobre Jarlan Barrera

Se mueve la bolsa de jugadores en el fútbol colombiano. Independiente Santa Fe, equipo que viene de consagrarse campeón del primer semestre, ha iniciado labores para reforzar su nómina de cara a la Liga 2025-II y la Copa Colombia.

En el programa ‘Es un Hecho’, los periodistas Julián Capera y Felipe Sierre dieron algunas novedades respecto a los primeros movimientos del cuadro cardenal en el mercado. Por un lado, se informó que un exjugador de la Selección Colombia tiene todo listo para portar la casaca del León; por otro, dieron claridad sobre la situación de Jarlan Barrera.

Le puede interesar: Luis Ramos podría salir del América: Este sería su nuevo destino

Yairo Moreno se convertirá en nuevo jugador de Santa Fe

Felipe Sierra confirmó que Yairo Moreno arribó este jueves 3 de julio a la capital del país para cerrar su traspaso con Independiente Santa Fe, equipo que se encuentra, según comentó, buscando refuerzos en el frente de ataque.

“Yairo llegó al mediodía a Bogotá... Es un jugador muy interesante y si llega a suplir una posición alternativa, podría llegar incluso a ganarse la titular. Sé que Independiente Santa Fe está trabajando en otros jugadores, pero por ahora lo único concreto que tiene es Yairo Moreno. Aunque tenía una oferta de Uruguay y otra del Deportes Tolima, Yairo se decantó por Santa Fe por ser campeón de Colombia”, sentenció.

Yairo hizo parte de la Selección entre 2019 y 2021, cuando Carlos Queiroz y Reinaldo Rueda lo tenían casi que como un fijo en el once titular. Posteriormente, llegó Néstor Lorenzo, quien le permitió continuar, pero poco a poco su nivel fue decayendo y terminó siendo “borrado”.

También puede leer: Independiente Medellín prioriza reforzar la zona defensiva en mercado de fichajes

Jarlan Barrera no será jugador de Santa Fe

Por otro lado, Julián Capera dio claridad sobre el interés de Independiente Santa Fe por Jarlan Barrera, volante que venía desempeñándose en el Deportivo Cali. Aunque hubo dos “acercamientos” con el barranquillero, las conversaciones no llegaron a ningún lugar

“Santa Fe hizo dos acercamientos por Jarlan Barrera, pero me dijeron que no va a llegar. Siempre hay que dejar la ventana abierta, pero es la respuesta que recibí”, indicó Capera en un primer momento. Así pues, el creativo no llegará a Bogotá.

Si bien se ha hablado de un supuesto interés del Atlético Bucaramanga, Capera sentenció que “no está cerrado” y Felipe Sierra agregó: “Leonel Álvarez no aprueba la contratación de Jarlan Barrera”.

Infórmese acá: ¿Jorman Campuzano regresará a Atlético Nacional? Así avanzan las negociaciones con Boca Juniors

¿Un refuerzo desde el exterior?

Finalmente, Julián Capera reveló que hay un tercer nombre en la lista, se trata de Joaquín Sosa, defensor central uruguayo de 23 años.

La idea es adquirirlo en condición de préstamo con opción de compra, pero hay un detalle por resolver: “Antes de negociar, el jugador debe renovar con Bologna, dueño de sus derechos y con el que le queda solo un año de contrato. Se buscaría entonces renovarlo y luego cederlo con opción de compra”.

Felipe Sierra agregó que se trata de un futbolista “que ya conoce Jorge Bava” y por tal motivo ya se acordaron “los términos de su contrato (salario y tiempo), además de los bonos y la posibilidad de disputar Copa Libertadores“.

Todas las novedades del mercado de fichajes y las últimas noticias puede verlas a continuación