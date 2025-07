¿Jorman Campuzano regresará a Atlético Nacional? Así avanzan las negociaciones con Boca Juniors

Jorman David Campuzano, mediocampista que se desempeña en Atlético Nacional desde el segundo semestre de 2024, cedido a préstamo desde Boca Juniors, hasta julio de 2025; conquistó la Liga, Copa y Superliga en Colombia con el conjunto verdolaga, y fue pieza clave en la clasificación a octavos de final de Copa Libertadores. Además, con Boca Juniors fue campeón dos veces de la Copa local, de Liga, y una vez, de la Supercopa.

Jorman Campuzano/Getty Images. / Hernan Cortez Ampliar

Le puede interesar: Así se jugará la primera fecha del segundo semestre en la Liga Colombiana 2025

En las últimas horas, el cesarense de 29 años, con pasado en Deportivo Pereira, Giresunspor y Boca Juniors; estaría cerca de regresar al conjunto ‘Xeneize’ en los próximos días, de acuerdo con la información revelada por los periodistas deportivos, Julian Capera y Pipe Sierra en el programa sobre fichajes de Diario As, Es Un Hecho. A continuación las últimas novedades sobre la actualidad y futuro de Jorman Campuzano:

Julian Capera

Noticia relacionada: ¿Qué jugadores ficharán en los grandes de la liga Colombiana? Se revela todo en “Es Un Hecho

“Lo último que me dijeron es que Jorman Campuzano estaba en Argentina, y había viajado para intentar interceder a favor de Nacional, y pidió no entrenar con Boca. El jugador les pidió unos días de plazo para resolver el tema, pues considera que no vale la pena integrarse al grupo si no está definida su continuidad con Nacional”, aseguró el periodista acerca del

Jorman Campuzano/Getty Images. / NurPhoto Ampliar

Pipe Sierra

“Mañana se presentará Campuzano en las oficinas de Boca Juniors para dar la cuarta oferta de Atlético Nacional. Es decir, que Boca ya ha rechazado tres ofertas de Nacional, una de 1,2 millones de euros, otra de 1,5, y la tercera de 1,8; y todas han sido rechazadas”, aseguró Sierra sobre las ofertas presentadas del conjunto verdolaga.

¿Quién remplazaría a Jorman Campuzano?

Jorman Campuzano/Getty Images. / Gabriel Aponte Ampliar

También le puede interesar: Atlético Nacional sufre nueva baja para el segundo semestre: Se va para otro equipo del FPC

“Uno entendería que la nueva oferta será de 2 millones, y sí, es una cifra muy alta para un jugador de 29 años, en la que Boca pretende deshacerse del 100%. Sebastián Pérez estaría ligado ante la salida de Campuzano“, aseguró Pipe Sierra, periodista especializado en fichajes.

“Sebastián Guzmán ha tenido una situación particular, me dicen que su contrato venció el 30 de junio, y se está estudiando que pueda acceder a un nuevo contrato, ante tantas lesiones sufridas en el segundo semestre con el equipo, y así, tener nuevas condiciones con el club”, finalizó Sierra en el programa.

Rendimiento de Jorman Campuzano en Liga Colombiana 2025-1: