Marta Lucía Ramírez responde a polémica por carta enviada a EEUU sin autorización de exministros

Colombia

En la noche de este jueves 3 de julio se conoció una carta que estaba siendo promovida por la exvicepresidente y excanciller Marta Lucía Ramírez, en donde se expresaban preocupaciones por las recientes tensiones con el gobierno de Estados Unidos.

La carta en mención tenía un total de 33 nombres de excancilleres, exministros y otras personalidades que estarían apoyando el texto enviado al secretario de Estado, Marco Rubio.

La exvicepresidenta y excanciller Marta Lucía Ramírez (@MLuciaRamirez) se refirió a la controversia que ha generado la carta que un grupo de exministros habían enviado al secretario de Estado, Marco Rubio.



Ante la inconformidad por unos exfuncionarios debido a que fueron… pic.twitter.com/mihE4EcEmX — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) July 4, 2025

Sin embargo, tras hacerse público en medios de comunicación el documento, un grupo de exfuncionarios allí mencionados advirtieron que no fueron consultados ni estaban enterados de dicha carta que tenía sus nombres. Entre ellos estaba el excanciller Julio Londoño, quien le dijo a este medio que “no me la consultaron y no la firmé. No se por qué, ni quien organizó eso y tomó mi nombre. No firmo cartas colectivas y menos sobre un tema de esos”.

De hecho, Londoño junto con los también excancilleres Camilo Reyes, Guillermo Fernández de Soto y Carolina Barco emitieron un comunicado posteriormente aclarando que no hacían parte de ese comunicado. Lo propio señaló el exministro de Comercio Sergio Diaz Granados.

Ante la polémica desatada, rompió el silencio la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quien explicó que escribió esta “propuesta de carta” debido a la preocupación que le surgía “la necesidad de proteger los intereses de Colombia en una relación bilateral que ha sido estratégica para nuestro comercio, inversión, el empleo, la lucha contra el narcotráfico y la defensa de la democracia”.

Fue enfática en que el texto que ha circulado y que tenía estos nombres era “un borrador a título de propuesta”, que tenía “el ánimo de invitarlos a respaldar un mensaje conjunto”, pero que se terminó filtrando debido a que “el documento fue compartido de manera preliminar en chats privados”.

Enfatizó en que “de manera no prevista, esa versión empezó a circular antes de que existiera una decisión definitiva sobre su contenido y oportunidad, lo que generó confusiones que lamento”.