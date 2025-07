(Foto de EMILIANO LASALVIA/AFP via Getty Images)

Daniel Cataño confesó cómo se sintió, tras la decisión de David González de no jugar ante Santa Fe

Daniel Cataño se despidió de Millonarios y se confirmó su llegada a Bolívar de La Paz para este segundo semestre del 2025. El volante antioqueño llegó al club Embajador en el 2022 y logró alzar tres títulos con el equipo, siendo clave en dos de ellos.

Este viernes, Cataño estuvo en diálogo con El Vbar de Caracol Radio y manifestó el por qué decidió salir del cuadro bogotano, además, también reveló cómo se dio su llegada al fútbol de Bolivia. Finalmente, confesó cuál eliminación le dolió más y cómo se sintió por no haber estado en el último partido ante Santa Fe.

¿Por qué irse de Millonarios?

“Nos llegó una oferta importante para mí y para mi familia, y a pesar de tener aún contrato con Millonarios, pues nunca había podido jugar fuera del país. Recibimos la propuesta y entre todos se logró un acuerdo”.

¿Qué nos puede de decir de Bolívar como institución?

“Tienen una gran infraestructura. Tienen un buen centro de alto rendimiento, con muchas comodidades, cosas que ayudan a un equipo para crecer, mejorar y trabajar. Te encuentras con zonas húmedas, tener charlas, donde ver videos, un buen gimnasio bien dotado. Es una gran sede que cuenta con todo lo necesario para uno como jugador, quedé sorprendido y con ganas de disfrutar de todo”.

¿Llega por pedido del técnico?

“Todos acá trabajan de la mano, lo que he podido saber es que el profe está contento con mi llegado porque me conocían, los ojeadores había visto mi juego y en el pasado ya me había enfrentado con Bolívar. Solamente tuve una pequeña conversación con Flavio Robatto y que mi nombre en una lista; con el presidente y director deportivo si tuve más acercamientos. Yo vengo con dos años de contrato y la opción de firmar un tercero”.

El paso de Daniel Cataño por Millonarios

“Exitoso. En tres años logré tres títulos, de los tres torneos que se juegan en Colombia; llegué al equipo y no se alzaba un trofeo desde 2018. Llegué en un momento difícil de mi carrera, me levanté y creo que por eso valoro tanto el tiempo en Millonarios, porque yo no sé cuántos jugadores de fútbol después de lo que yo viví, haría lo que hice, volver a brillar”.

¿Cómo tomó la decisión de no jugar del último partido de Millonarios vs. Santa Fe?

“No, normal, es una decisión netamente del Profe David, yo la tomé normal en su momento… Hay una persona que manda y es quien decide, él tenía muchas opciones para hacer y se dejó llevar por lo que él creía correcto para el equipo, yo hubiese querido jugar ese día, pero no estaba en mis manos”.

¿Qué significó compartir con Radamel Falcao?

“La verdad el Tigre fue una persona muy especial para nosotros, que nos ayudó muchísimo, que nos enseñó; nosotros siempre tratamos de cuidarlo y protegerlo, lastimosamente una de las cosas que más nos va a doler es que nosotros no tuvimos la capacidad y el coraje para que Falcao fuera campeón, nosotros soñábamos con que pudiera levantar la copa y se fuera a descansar”.

¿Qué eliminación le dolió más?

“Todas. Yo hoy decía en otro media que en los últimos cuatro torneos, la Copa Libertadores y una Sudamericana y nosotros dejamos ir muchas oportunidades, a veces no sabíamos qué nos pasaba. El año pasado con el título de Nacional y este dependíamos de nosotros, ya no era normal y algo no estaba funcionando…”.