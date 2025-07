Millonarios presentó una oferta formal por Mateo García

Mateo García, volante del Once Caldas y jugador pretendido por Millonarios / Getty Images.

Millonarios comenzó este jueves sus entrenamientos de cara a la Liga colombiana 2025-II. El equipo bogotano, eliminado en la última fecha de los cuadrangulares finales, ha confirmado varias salidas de su nómina, pero aún no ninguna incorporación.

El club trabaja, entre otras posiciones, en reforzar su mediocampo, según informó Julián Capera en el programa Es un Hecho. La institución ya habría hecho una oferta formal por un jugador del Once Caldas.

¿Quién es el jugador?

Julián Capera explicó que Millonarios hizo una oferta formal por el volante Mateo García, jugador de 26 años y quien tiene contrato vigente con el equipo de Manizales. García, además, ha manifestado públicamente ser hincha del club.

¿Qué jugador podría salir para el Once Caldas?

Según agregó Capera, el club bogotano también tendría en su poder una oferta formal del Once Caldas por Juan José Ramírez; no obstante, no especificó si este haría parte del negocio. También Atlético Bucaramanga habría hecho una oferta por Ramírez.

El joven volante antioqueño se presentó este jueves a los entrenamientos con el equipo bogotano, tras su préstamo de un semestre por el Real Cartagena. Ramírez ha sido relacionado con varios equipos de la primera división.

¿Qué jugadores han salido de Millonarios?

La lista de salida de Millonarios para el segundo semestre del año la encabeza Falcao García, seguido de Jader Valencia, Daniel Cataño y Félix Charrupí. Jhon Emerson Córdoba está cerca de definir su paso a Instituto de Argentina. Aunque no se ha oficializado, también dejarían el club Jovani Welch y Daniel Mantilla.