Jorge Bava y el mensaje a la hinchada de Santa Fe: “Estar juntos para defender el título”

Jorge Bava llegó a Independiente Santa Fe a principios de abril del 2025 y desde entonces le bastaron 16 partidos para sacar campeón a la institución y darle la décima estrella. El técnico uruguayo, si bien no ha sido elogiado por un fútbol vistoso, supo llegarle a sus jugadores desde la sensibilidad, para así obtener un título en el que muchos no los daban como candidatos.

En diálogo con 6AM de Caracol Radio, el entrenador de 43 años se refirió justamente a esas claves para darle el trofeo Cardenal. Valoró lo hecho por Pablo Peirano y Francisco López, así como aseguró que cuenta con Hugo Rodallega de cara al segundo semestre del año.

Crédito a jugadores, Peirano y Pacho López: “Cualquier entrenador prioriza el bienestar de los jugadores, sacar lo mejor de ellos, fuimos tres entrenadores que tuvieron gran parte y son parte de esto. El profe Peirano para conformar el plantel, hacer la pretemporada. Pacho con esa cantidad de puntos que hizo nos permitió tener una base, nos mantuvo en posición de clasificación y uno trató de priorizar las características de ellos y potenciarlos”.

¿Hugo Rodallega sigue en Santa Fe?: “Si. En este momento está descansado, tanto él como sus compañeros. Terminó maltrecho la final, pero ya le dimos descanso, que cargue pilas y poder continuar. Es un pilar nuestro y contamos con él”.

La comunicación previa con Peirano: “Se comunicó conmigo y estaba contento que fuera el sucesor y me dio mucha información del plantel. Fue una de las razones por las que vine, tener un amigo que había estado todo ese tiempo, era un privilegio. Me dijo maravillas del plantel y me dio información que uno trata de usarlo”.

Omar Frasica: “Yo resumo que es el alma del equipo, el corazón. Hay jugadores importantes, pero lo de Omar trasmite lo que es Santa Fe”.

Refuerzos y posiciones a fortalecer: “El mejor refuerzo va a ser mantener la base que tenemos. Después ser cuidados y selectivos a la hora de contratar. Como todo, va a haber movimientos. Ahora estoy más preocupado en los jugadores, mantenerlos para desde ahí ver qué posición reforzar. Que se vayan los menos posibles o los que consideramos fundamentales, para comenzar a reforzar”.

Salidas de Lucas Ríos, Albornoz y Monroy: “En esas posiciones tenemos jugadores interesantes. Hay juveniles que asoman bien y queremos darle la posibilidad, vamos a ver a dónde apuntar y que sea un jugador idóneo para el modelo, que se pueda acoplar para con los muchachos”.

¿Le gustó el formato de Liga?: “Me encantó. Muy competitiva. La organización es de destacar y me gustó la disputa, hace que sea competitiva, uno tiene que ser regular para ingresar en los ocho y dentro de los ocho cambia el campeonato. Uno tiene que mostrar la mejor opción y me gustó, tiene todos los ingredientes para ser un gran campeonato”.

La salida de Falcao de Millonarios: “Son figuras que realzan el campeonato. Una pena, más allá de tenerlo como rival, siempre es bueno tener ese tipo de jugadores, pero bueno, seguramente haya otros en otros equipos y también realzan la liga nombres como Rodallega, Falcao, Juanfer, Bacca, realzan la competición”.

El mensaje a la hinchada: “Que estemos juntos, fue duro, pero son las raíces de este club. Nos cuesta y después se disfruta más. Hay que estar todos juntos para defender este título”.