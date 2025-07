¿Mosquera Marmolejo saldría de Santa Fe? Esta fue la confesión que hizo sobre jugar en América

Santa Fe es el nuevo campeón del fútbol colombiano y una de las grandes figuras del título, el guardameta Andrés Mosquera Marmolejo, estuvo en diálogo con el Vbar de Caracol Radio y habló sobre distintos temas.

El arquero, en primer lugar, se expresó sobre conseguir la estrella con el club Cardenal, también habló sobre esa posible convocatoria a la Selección Colombia, el próximo reto de Independiente Santa Fe y finalmente confesó si continuará en Bogotá y dónde pudo jugar en Colombia.

Sobre la décima estrella con Santa Fe

“Gracias a Dios se nos dio, después de tantas veces de luchar y remar. Hoy celebramos y somos campeones, llevo un año y medio dándola toda aquí en Santa Fe, donde me abrieron las puertas y hasta ahora estamos recogiendo los frutos del trabajo”.

¿Marmolejo a la Selección Colombia?

“Yo tomo con mucha humildad, con tranquilidad ese tema. Hugo es quien siempre me recalca lo de la Selección, es él quien me recuerda que soy un arquero de gran nivel y cada que puede me lo está diciendo; eso lo motiva a uno para dar más y no conformarse. Todos queremos hacer parte de la Selección y ojalá se pueda dar”.

¿Cuál fue la atajada del semestre para Andrés Mosquera Marmolejo?

“Tengo dos. La de Once Caldas que el balón me pega en la cara, tras un remate de Michael Barrios, ahí ellos se hubiesen puesto 1-0 y la de ahorita de la final, Ríos remata y me pega en la mano, después en el palo… son las dos jugadas que tengo presente”.

¿Qué sigue para Marmolejo y para Santa Fe?

“En primer lugar, tenemos muy pocos días de descanso, el cuerpo técnico desde ya están planificando. El próximo lunes o martes tendremos que regresar a entrenamiento, será complejo, no tendremos el tiempo adecuado de descanso y poder iniciar de mejor manera. El hincha y todos no van a esperar menos de Santa Fe, sino repetir lo hecho y pelear por la estrella 11″.

¿Mosquera Marmolejo llegaría a América de Cali?

“Me queda un año más de contrato con Santa Fe. En dos veces me han buscado, antes de llegar a Bogotá, yo firmé contrato con América, entre ambos clubes (DIM y América) se hizo todo lo pertinente para mi llegada a Cali. Sin embargo, cuando el Profe Alfredo Arias se enteró, él detuvo todo y no me dejó ir. Al final no se dio, faltó solo la firma del presidente del Independiente Medellín. La otra fue cuando sonó el tema de Hugo para América, llamaron a preguntar por mis condiciones, pero Eduardo Méndez dijo que no”.

¿Se quiere quedar en Santa Fe?

“Ojalá pueda estar mucho tiempo aquí en Santa Fe, seguir brindando alegrías. Todos sabemos que en el fútbol se trata de dar resultados, mientras sea así la gente va a querer, pero cuando las cosas se ponen difícil todo cambia… ojalá sigamos en este nivel y logrando títulos”.